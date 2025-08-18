Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 18 de agosto La muerte de un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos, los 240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos y los dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Briviesca, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos en Burgos Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos

Un joven motorista de 25 años de edad y de origen venezolano, cuya identidad responde a las iniciales S.D.M.S., ha fallecido en la mañana de este lunes tras un aparatoso accidente de tráfico acontecido en el cruce entre la carretera Poza y la calle Clara Campoamor, en el entorno de la Barriada Inmaculada, en pleno casco urbano de Burgos capital.

2 Inversiones 240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos de Burgos

La Diputación de Burgos tiene el objetivo de ejecutar trabajos para crear nuevas infraestructuras estratégicas de comunicaciones. En este marco, también persigue mejorar las existentes y rehabilitar aquellas que en su día funcionaban bien, pero en la actualidad se encuentran apagadas, en desuso o inutilizadas. Las actuaciones se van a llevar a cabo en las localidades de Castroceniza, los Balbases, Coculina, Olmillos, de Sasamon, Villariezo y los Tremellos.

3 Sucesos Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Dos personas, una de ellas un menor de edad, han resultado heridos a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Grisaleña.

4 Accidentes de tráfico Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un aparatoso accidente en Burgos

Cuatro personas han resutlado heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia de un aparatoso accidente registrado a primera hora de este lunes en la N-1, a su paso por la localidad burgalesa de Briviesca.

5 Naturaleza Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos

La provincia de Burgos puede cautivar a cualquiera con sus paisajes. Si no, que le pregunten a los cineastas. Aunque con las altas temperaturas que se están registrando alrededor de la provincia, lo lógico es tener en mente un plan que no requiera de mucha actividad física. Sin embargo, existen espacios en Burgos en los que uno puede practicar deporte y a la vez resguardarse del calor.

6 Peleas La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda

Los altercados ocurridos en el barrio de Santa Catalina de Aranda de Duero a lo largo de este mes de julio han obligado a reforzar las patrullas de Policía Local que se dedican exclusivamente a controlar el ocio nocturno. Así lo confirmo el regidor, Antonio Linaje, tras una reunión con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. La reunión se celebró precisamente para eso, para abordar medidas tras una tumultuaria a primera hora del domingo 13 de julio, en la calle Hospicio.

7 Servicios municipales El Ayuntamiento de Burgos encarga la valoración de puestos de trabajo para una nueva RPT

La empresa mallorquina Rodríguez Viñals realizará la valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Burgos por un importe de 113.135 euros. La mesa de contratación otorgó a esta empresa la realización y desistió de otras siete más que se habían presentado al correspondiente concurso. El adjudicatorio del servicio tiene un plazo de un año para la realización de todas las actuciones incluidas en el cotnrato.

8 Sucesos Guardias civiles de Burgos auxilian a un vecino en los incendios de la Montaña Palentina

Ocho efectivos de la Guardia Civil de Burgos se han desplazado hasta el entorno de la Montaña Palentina para ayudar con motivo de los incendios que asolan el paraje. En el lugar, han auxiliado a un varón de 82 años.

9 Comercios Sin comercios en el 60% de los pueblos de Burgos: nuevas ayudas buscan asegurar el acceso a productos esenciales

Los municipios de Burgos, sobre todo los más pequeños, precisan de servicios para poder seguir latiendo. Es inviable que cada pequeño pueblo de la provincia pueda contar con un comercio, el territorio burgalés tiene 371 municipios y muchas más pedanías, por eso también son importantes los servicios que se prestan en itinerancia, los vendedores ambulantes, por ejemplo.

10 Obras El Ayuntamiento quiere tener terminado el pliego de ExpoBurgos este mes de agosto

El Ayuntamiento de Burgos quiere tener acabado el pliego de licitación del proyecto de la zona de la explanada de ExpoBurgos este mes de agosto. Incluiría la zona en la que se pretenden celebrar conciertos, colocar las barracas y otras actividades y construir un aparcamiento. Así lo explicaba la alcaldesa de Burgos Cristina Ayala antes de que terminara el mes de julio.

El vicealcalde y presidente de la gerencia de urbanismo, Juan Manuel Manso, aseguraba que el proyecto es corto, no va a llevar mucho tiempo, es un proyecto de tres o cuatro meses como mucho, decía.

