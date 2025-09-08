Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 8 de septiembre El pueblo que pone a la venta 16 parcelas para revitalizar su polígono industrial y dos accidentes con heridos ocurridos en carreteras de la provincia, entre lo más leído del día

1 Medio rural El pueblo de Burgos que vende 16 parcelas para revitalizar su polígono industrial

Muchos pueblos de la provincia de Burgos pierden habitantes cada año. Sin embargo, algunos luchan por atraer nuevos vecinos y, también, nuevas empresas. Es el caso de Villasante. Esta localidad se encuentra en Merindad de Montija, al norte de la provincia.

2 Sucesos Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos

Cuatro mujeres, dos de ellas niñas, han resultado heridas en un accidente en la AP-1 en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 9:24 horas, cuando el turismo en el que viajaban ha volcado a la altura de Rubena, en sentido País Vasco.

3 Accidente La colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1 en Burgos

Un accidente de tráfico registrado anoche en la autovía A-1, a la altura de Burgos, en el kilómetro 238 sentido Valladolid, dejó una persona herida, según informaron fuentes del 1-1-2 Castilla y León. El siniestro se produjo sobre las 23:00 horas cuando dos turismos colisionaron en este punto de la vía.

4 Sucesos Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos

Tres personas resultaban heridas este sábado poco antes de la medianoche en la colisión entre dos turismos en la provincia de Burgos. El 112 recibía una llamada informando del accidente ocurrido en el kilómetro 52 de la carretera N-627, en el cruce con la carretera BU-V-6229, en Basconcillos del Tozo.

5 Empleo La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha advertido de que los profundos cambios y actualizaciones en relación con el mundo digital, la inteligencia artificial y el 'gaming' está provocando la necesidad de contar con perfiles tecnológicos en cualquier ámbito. Perfiles que ya pueden ser de FP, FP 2 FP 3 o titulados universitarios.

6 Operación policial Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos

Dos personas han sido puestas a disposición judicial tras robar objetos por valor de 15.000 euros en la provincia de Burgos. Los materiales fueron sustraídos del interior de autocaravanas que aparcaban en un área de descanso de la AP-1.

7 Planes El Burgos subterráneo e inaccesible que se podrá explorar en realidad virtual y 360º

La Asociación Espeleofoto, especializada en mostrar el mundo subterráneo a través de la fotografía, vuelve a situar a la provincia de Burgos en el mapa internacional de la divulgación patrimonial.

8 Economía El mercado de coches de segunda mano en Burgos resiste: caída en agosto, pero leve subida en 2025

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en Burgos acusan el periodo vacacional y han caído un 7,2% en agosto, por debajo de la caída de Castilla y León que está en 8,4%. Se han vendido un total de 1.151 unidades, según datos de las patronales del sector (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

9 Promesa del deporte El campeón de BMX de Burgos con 12 años: «Ganar te da más ganas de seguir practicando»

Izan tiene doce años y una pasión: la BMX. Se trata de una bicicleta pequeña, adaptada a las acrobacias rápidas. Se maneja con trucos y el joven deportista domina muchos de ellos. Y así lo ha demostrado en los dos últimos campeonatos internacionales en los que ha participado: se ha traído a Burgos las medallas de oro.

10 Provincia El pueblo de Burgos que renovará sus obsoletas redes de abastecimiento

La mayor parte de los pueblos de la provincia de Burgos, cometen en los últimos años obras de mejora en el abastecimiento de agua potable. Han sido muchas las localidades que han cometido estas obras, muchas ocasiones financiadas por los planes provinciales de la Diputación Provincial de Burgos y por el plan de Aguas.

La red de Ayoluengo data de hace más de 40 años y se hace necesaria una intervención urgente que se llevará a cabo en dos meses por 67.000 euros.

