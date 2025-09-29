Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 29 de septiembre La madre y la hija detenidas por traficar con cocaína, el accidente de autobús que deja una mujer herida y el escenario de la provincia con el que se estrena Masterchef Celebrity, entre lo más leído de la jornada

Droga y armas incautadas en la vivienda de la madre y la hija detenidas en Burgos.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

1 Sucesos Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a dos mujeres, madre e hija, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas al ser sorprendidas vendiendo cocaína desde su propio domicilio, considerado punto negro por los investigadores.

2 Aparatoso accidente Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos

Una mujer de 58 años de edad ha resultado herida leve esta mañana como consecuencia de una colisión entre un turismo y un autobús de línea en Burgos capital.

3 Televisión El escenario de Burgos en el que se estrena Masterchef Celebrity

Después de que Masterchef Junior colocara a Miranda de Ebro en la franja horaria con mayor número de espectadores en España, esta vez es el turno de los Yacimientos de Atapuerca. Y es que el sitio arqueológico será el escenario de la primera de las entregas del programa en su versión «celebrity».

4 Accidente vial Herido un varón tras sufrir una caída de su motocicleta en Burgos

Un hombre de 45 años ha resultado herido tras precipitarse mientras circulaba con su motocicleta en la autovía A-1. El accidente se ha producido a la altura de la localidad burgalesa de Cilleruelo de Abajo. A las 18:43, el Servicio de Emergencia 1-1-2 recibía la llamada sobre lo acontecido en el kilómetro 189 de la vía, en dirección a Burgos.

5 Intervención de bomberos Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos

Una mujer ha resultado intoxicada por humo en el incendio de una vivienda este lunes por la tarde en Burgos. El suceso se ha producido a las 15:40 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un piso del número 57 de la avenida Reyes Católicos se estaba incendiando.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Turismo Burgos pulveriza su récord con el mayor número de turistas en verano desde que hay registros

La información que recogía el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca del número de turistas que visitaron la provincia de Burgos durante el primer semestre del año dejaba entrever que este año 2025 podría resultar un año de récord. Esta tendencia se ha mantenido durante los meses de verano.

7 Excarcelada Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

Dos personas han resultado heridas este lunes por la tarde en un accidente en la carretera N-627, en Burgos. El suceso ha ocurrido a las 17:34 horas en San Martín de Ubierna, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un camión pequeño y un turismo en el kilómetro 19 de esta vía, en la bifurcación con la carretera N-623.

8 Economía Gasolina y factura del gas más caros pero el IBI más barato: cuánto cuesta vivir en Burgos

Alquilar una vivienda, llenar el carro de la compra, desplazarse en autobús, ir al cine o comprar el pan son gestos cotidianos para cualquier vecino de cualquier ciudad de España pero el precio a pagar no es el mismo para todos. La renta media, los impuestos, los productos básicos o el ocio son algunos de los índices que sirven para determinar cuánto cuesta la vida en un municipio. Según este baremo, Burgos ocupa el puesto 32 entre las ciudades más caras del país.

Newsletter

9 Patrimonio Orbaneja del Castillo aspira a convertirse Conjunto Histórico Artístico

Orbaneja del Castillo y el Ayuntamiento de Valle de Sedano trabajan para elaborar los documentos preceptivos, para la obtención del informe positivo, de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, de la Junta de Castilla y León en Burgos, para la aprobación del Plan Especial de Conjunto Histórico Artístico de la localidad.

10 Burgos CF Remontada de fe en El Plantío

No fue el partido más vistoso del año, ni mucho menos, pero la fe mueve montañas. El Burgos CF sumó hoy una victoria que sabe a gloria tras reaccionar a tiempo y remontar al Málaga en El Plantío.

Dani Lorenzo adelantaba a los andaluces en el primer tiempo y Appin ponía el empate antes del descanso.

Temas

Las noticias imprescindibles del día