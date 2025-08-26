Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 26 de agosto La menor herida en un accidente en la provincia, el aparatoso vuelco de un coche que dio vueltas de campana y la detención de un hombre que persiguió a una menor con un cuchillo, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 20:41 Comenta Compartir

1 Sucesos Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos

Varios coches se han visto implicados en un accidente en la carretera A-1, a su paso por la provincia de Burgos. Además, una menor ha resultado herida. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos sobre las 19:39 horas de este lunes, 25 de agosto.

2 Aparatoso accidente Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos

Una mujer ha resultado herida tras sufrir un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ocurría a primera hora de la tarde de este lunes, 25 de agosto, en la nacional N-234.

3 Amenazas Detenido en Burgos por perseguir a una menor amenazándola con un cuchillo

Agentes de Policía Nacional, en colaboración con efectivos de Policía Local de Burgos, han detenido a un hombre, de entre 25 y 30 años, como presunto autor de un delito de amenazas, tras protagonizar un incidente el pasado viernes 22 de agosto. Los hechos ocurrieron en una calle situada en el distrito centro de la ciudad, en las inmediaciones del castillo.

4 Vandalismo El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares

No es la primera vez que ocurre, pero esta vez sí que ha atentado contra patrimonio personal de varios vecinos de Castrillo Mota de Judíos, pueblo de Burgos. En la madrugada de este martes, dos naves de Castrillo y el cartel de entrada a la localidad han aparecido vandalizados por personas desconocidas que han pintado: «Hermanados con genocidas; viva Palestina libre».

5 Sucesos Herida una mujer en un accidente en el casco urbano de un pueblo de Burgos

Una mujer ha resultado herida tras un accidente de Tráfico en Medina de Pomar. El suceso se ha registrado en la localidad de Burgos al filo de las cinco de la tarde. Dos coches han protagonizado el accidente tras colisionar lateralmente.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Planes El pueblo de Burgos que acoge una fiesta del trail a finales de agosto

La Asociación Deportiva Haciendo Sed Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Sedano y la Asociación Pajariteros de Sedano, reunirá este sábado 30 y domingo 31 de agosto a más de 800 participantes, con motivo de la II Backyard Haciendo Sed, el IV Trail Run Haciendo Sed y la II Marcha Solidaria.

7 Actuaciones de Bomberos Los servicios de emergencia de Burgos reciben 122 avisos por fuego este verano

Desde el 1 de junio, y hasta la fecha actual, se han recibido 122 avisos por incendio en Burgos capital. De ellos 19 han sido intervenciones en incendios estructurales, en viviendas, garajes y en sótanos. Dos intervenciones han sido en incendios industriales, uno de ellos, el último, hace apenas una semana en el polígono de Villalonquéjar.

8 Mapas El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos

La provincia de Burgos cuenta con 371 municipios y más de 1.200 núcleos de población. Por tanto, es comprensible no conocer todos sus nombres ni su ubicación exacta en el mapa. Sin embargo, la cuestión cambia cuando se 'infiltra' otro pueblo más en la provincia que, en realidad, es de Huesca.

Newsletter

9 Actuación policial Dos detenidos por robar un camión y un semirremolque con alcohol en Burgos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el robo de un cambión y un remolque en la provincia de Burgos. En el marco de la operación ALCARROVER, los agentes han esclarecido el robo de un camión ocurrido semanas atrás en la comarca del Alfoz de Burgos. La investigación ha culminado con la detención de dos personas de 30 y 44 años de edad, localizadas en la Comunidad de Madrid.

10 Sorteos y loterías La Bonoloto sonríe a Burgos con un premio de 157.000 euros para un acertante

El sorteo de la Bonoloto ha sonreído a la provincia de Burgos, concretamente a un acertante de Aranda de Duero. El sorteo celebrado el lunes 25 de agosto ha tenido un único acertante de segunda categoría y ese boleto ha sido validado en Aranda.

La recaudación del sorteo ha ascendido a los 2.432.920 euros y este acertante de segunda categoría recibirá un premio de 156.992 euros.

Temas

Las noticias imprescindibles del día