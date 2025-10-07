Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre La tortilla de patatas dela provincia que ha ganado el concurso a la mejor de España, la nueva pizza inspirada en Burgos y el aparatoso accidente entre tres camiones que obligó a cortar un carril de la AP-1, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 20:44

1 Gastronomía La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos

Burgos vuelve a subirse al podio en una competición gastronómica porque la mejor tortilla de patatas con otros ingredientes está en la provincia, concretamente en Aranda de Duero. Se trata del restaurante Monalisa Gastrobar que acaba de alzarse con el primer premio en el III Campeonato Internacional de esta modalidad culinaria en la final que se ha celebrado este lunes en la última jornada de la feria Alicante Gastronómica.

2 Nueva receta Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos

La morcilla de Burgos, un manjar tradicional de la provincia, se puede disfrutar de muchas maneras: con pan, con pimiento o en revuelto. Ahora, llega una forma diferente de degustarla: en pizza.

3 Sucesos Un aparatoso accidente entre tres camiones obliga a cortar un carril de la AP-1 en Burgos

Un aparatoso accidente con tres camiones implicados este lunes por la tarde ha obligado a cortar un carril al tráfico en la AP-1, en Burgos, en el kilómetro 45 en sentido Vitoria.

4 Accidente Una colisión entre dos turismos deja tres heridos, uno de ellos atrapado, en Burgos

Tres personas han resultado heridas este lunes en un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido en Lerma, el 112 recibía una llamada a las 18:17 alertando de que dos turismos habían colisionado en la calle Cierzo del municipio.

5 Agresiones Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta implicación en delitos de amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, en dos actuaciones registradas el pasado miércoles, 1 de octubre.

6 Protesta vecinal La comarca de Burgos que se movilizará para frenar la instalación de cinco plantas de biogás

El proyecto de implantación de cinco plantas de bio metano en la comarca del Arlanza, ha generado un movimiento popular para intentar frenar su llegada. La primera acción que van a llevar a cabo, es una asamblea informativa el próximo día 10 de octubre, a las 20 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Lerma. Se trata de «un encuentro informativo» para que la ciudadanía, empresas y comercios puedan «tomar conciencia de la problemática y manifiesten sus inquietudes y dudas», explican desde la plataforma.

7 Sucesos Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos

Un varón ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos. El suceso se produjo en la BU-800, en el pk 18, a la altura de la entrada a Cardeñadijo, cuando un turismo se salió de la vía sobre las 22:23 horas.

8 Obras Derribarán el viejo lavadero de autobuses urbanos de Burgos antes de final de año

El Ayuntamiento de Burgos tiene en proyecto derribar el viejo lavadero de las naves donde guarda los autobuses urbanos. La idea es que pueda estar realizada esta obra antes de que termine este año 2025.

9 Viajeros virales Los dos jóvenes influencers de Burgos que viajan hasta China en furgoneta camperizada

Aaron y Susana salieron de viaje desde Burgos el pasado 10 de septiembre. En su furgoneta camperizada y con la compañía de su coneja Kuki, estos jóvenes planean ir hasta China, aunque viajan sin prisa, disfrutando del paisaje y sin billete de vuelta.

10 Accidente laboral Evacúan en helicóptero a un trabajador tras un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos

Un hombre de 51 años ha resultado herido en la mañana de este lunes 6 de octubre tras golpearse en el pecho con un componente de un encofrado en un parque fotovoltaico situado entre La Nuez de Abajo y Avellanosa, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 09:36 horas, momento en el que se alertó de un accidente laboral en el parque fotovoltaico.

