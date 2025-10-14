Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 14 de octubre Locales comerciales que pasan a ser vivienda, los problemas de una urbanización fantasma y una agresión en Burgos, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 21:25 Comenta Compartir

1 Tendencias Las condiciones para convertir un local comercial en vivienda: una tendencia que se asienta en Burgos

El mercado inmobiliario en nuestra provincia está viviendo una situación cuanto menos compleja en lo que a stock se refiere. Por eso, desde hace ya varios años, muchos deciden tomar una iniciativa algo más creativa: utilizar un local que se encuentre en desuso y transformarlo en su futura residencia.

2 Quejas vecinales Los vecinos de una urbanización fantasma de Burgos: «Esto es un peligro, desde el principio fue una chapuza»

A tan solo unos pocos kilómetros de Burgos, en Cardeñadijo, se levanta una urbanización que nunca llegó a ver cumplido el sueño para el que fue concebida. Lo que comenzó en 2002 como un proyecto residencial de entre 40 y 50 viviendas es hoy un conjunto de casas en ruinas, una de ellas ocupada de manera irregular y rodeadas de basura. Dos décadas después, los vecinos conviven con una herida urbanística que simboliza los excesos de la burbuja inmobiliaria.

3 Sucesos Detenido en Burgos por agredir con un objeto cortante a un hombre en una pelea

La Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido en los últimos días a tres personas por la presunta comisión de sendos delitos de amenazas y lesiones en dos intervenciones diferentes.

4 Obituario Muere el veterano periodista burgalés Luis Ángel de la Viuda a los 93 años de edad

La generación de aquellos que fueron niños en la Guerra Civil se extingue poco a poco. Este lunes ha muerto el periodista burgalés por nacimiento y devoción Luis Ángel de la Viuda. Fue uno de los precursores de las primeras libertades en RTVE cuando fue director de la cadena pública en el escaso tiempo que estuvo al frente, en 1972 y 1973. Fue precursor de nuevos medios de comunicación en plena democracia como Antena 3 de Radio, a la sombra de Manuel Martín Ferrán, o de Radio 80.

5 Sucesos Un atropello en Burgos deja a una mujer herida

Una mujer de aproximadamente 50 años ha resultado herida este martes 14 de octubre por la tarde tras ser atropellada en la avenida de Castilla y León de Burgos. El impacto ha ocurrido a la altura del número 84, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la red ferroviaria de Burgos

El arrollamiento de una persona «en un punto de paso no autorizado» entre las localidades vallisoletanas de Olmedo y Valdestillas ha provocado retrasos en diferentes trayectos ferroviarios. Uno de ellos se dirigía a Burgos, proveniente de Murcia Del Carmen, la estación de trenes de la localidad mediterránea.

7 Sucesos Herida la conductora de un patinete tras una colisión con un coche en Burgos

Una mujer de 68 años de edad ha resultado herida a última hora de la tarde de hoy como consecuencia de un nuevo accidente entre un patinete y un coche en Burgos capital. De acuerdo a la información trasladada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar minutos después de las 19 horas, cuando se ha dado aviso de una colisión entre un patinete y un turismo bajo el puente de Capiscol, en el entorno de la playa de Fuente Prior.

Newsletter

8 Adornos de la ciudad El abeto navideño de la Plaza Mayor de Burgos será similar al del año pasado, que ya tuvo una gran acogida

Aún quedan algo menos de tres meses para la llegada de la Navidad. Pero el Ayuntamiento de Burgos ya está trabajando para la decoración que van a tener las calles en los 40 días de celebraciones y luz de las calles. Si hace unas semanas se empezó por colocar las primeras instalaciones eléctricas para la iluminación, ahora toca el árbol navideño.

9 Burgos fuera de las fronteras De Marvel a Los Simpson hasta un programa de la BBC: las referencias a Burgos en la cultura popular

El último guiño a Burgos que hemos conocido ha sido el de una cadena de comida rápida que ha sacado una pizza en honor a la provincia. Pero, más allá de esta promoción, a lo largo de los años se han hecho numerosas menciones y homenajes a Burgos y su patrimonio. Y es que, además de atraer a numerosos cineastas para filmar algunas de sus producciones en la provincia, hay quien aprovecha la oportunidad de mencionarla directamente en sus guiones o que la hacen un lugar accesible para otros.

10 Sucesos Herida una joven tras un choque de un turismo con una motocicleta en Miranda

Una mujer de unos 18 años ha resultado herida en la tarde de este martes 14 de octubre como resultado de una colisión entre una motocicleta y un turismo en Miranda de Ebro.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varias llamadas desde las 17.04 horas alertando del choque en una rotonda de la Avenida de Europa de la localidad burgalesa, a la altura del número 40 de la misma.

Temas

Las noticias imprescindibles del día