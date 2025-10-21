Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 21 de octubre La familia que ha abandonado Miranda de Ebro escoltada por la Policía, el cierre de una tienda y una estafa mediante WhatsApp, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Martes, 21 de octubre 2025, 20:23

1 Sucesos Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales

Un amplio dispositivo policial desplegado este fin de semana en Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos, ha sorprendido en el entorno de la confluencia entre Francisco Cantera y Ramón y Cajal.

2 Comercio Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

El comercio familiar, especializado en zapatos, moda y complementos, deja la ciudad ante las dificultades del pequeño comercio.

3 Enésimo accidente Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos

Una mujer de 65 años y en silla de ruedas ha sido atropellada este lunes 20 de octubre en la calle Victoria Balfe, junto al parque conocido por tener un parque con un barco pirata, en la ciudad de Burgos.

4 Economía Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León

Una de las grandes características del tejido empresarial burgalés es el protagonismo e influencia que ejercen las medianas y grandes empresas. Una influencia que de hecho trasciende de los límites provinciales, ya que 23 de las 79 empresas de Castilla y León con una facturación mayor a 100 millones de euros se asientan en la provincia de Burgos.

5 Sucesos El incendio de una estación de servicio en Burgos obliga a evacuar a diez transportistas mientras dormían

La Guardia Civil intervino de madrugada en un incendio declarado en una estación de servicio de Olmillos de Sasamón, donde varios conductores descansaban en el interior de sus vehículos. El fuego, detectado en torno a las 03:00 horas, obligó a los agentes a evacuar personalmente a los ocupantes de ocho camiones y dos furgonetas ante el riesgo de intoxicación por humo y de quemaduras.

6 Negocio rural Las condiciones para alquilar un bar con casa por 73 euros en un pueblo histórico de Burgos

En Burgos hay más de 1.200 pueblos y 371 municipios. Algunos cuentan, además, con vestigios históricos, como Santa Gadea del Cid. Esta localidad cuenta con un castillo del siglo XV, restos de una fortificación y dos iglesias. Sin embargo, busca a una persona que gestione su bar.

7 Estafas Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores

La Policía Nacional advierte de que en la última semana han sido varias las denuncias presentadas por perjudicados que tras compartir un código recibido por SMS perdieron el acceso a la aplicación.

8 Visita real Felipe VI resalta que Antolin es «ejemplo de excelente convergencia entre origen y destino»

El rey Felipe VI resaltó este lunes, 20 de octubre, que el Grupo Antolin representa «uno de los numerosos ejemplos» que tiene el país «de excelente convergencia entre origen y destino». El monarca recordó que «tuvo el honor de entregarle a José Antolín Toledano el tercer premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en 2016».

9 Sucesos Herido un ciclista menor de edad tras colisionar contra un coche en Burgos

Un menor de edad ha resultado herido este martes 21 de octubre en un accidente de tráfico en Burgos. El suceso ha ocurrido en el camino Casa de la Vega sobre las 14:30 horas.

10 Familiares y compañeros Los hermanos que compiten juntos en Burgos: «Las cosas de la pista nos las llevamos a casa»

Es difícil competir en las máximas categorías de un deporte, pero más difícil aún es hacerlo como miembros de una misma familia. No solo eso, sino que además hacerlo en el pueblo donde pasas toda la vida. Este es el caso de Aaron y German Blasco, jugador y entrenador en el CD Arcos de la Llana de fútbol sala, equipo que compite a nivel nacional en la Tercera RFEF.

Llevan desde pequeños jugando juntos en diferentes torneos, pero después de la pandemia dieron el paso a la competición oficial.

