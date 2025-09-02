Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 2 de septiembre Los autobuses que son gratis en la provincia con la tarjeta BUSCyL, el médico que s enfrenta a dos años y ocho meses de prisión por mirar el historial de una clínico de una compañera de baja y el conductor herido al chocar con un animal, entre lo más leído de la jornada

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:38

1 BUSCyL Los autobuses que son gratis en Burgos desde este 1 de septiembre: dónde van y qué pueblos unen

El autobús en Burgos es, desde este lunes, totalmente gratuito para sus usuarios que, según los últimos datos ofrecidos por el Servicio de Movilidad y Transportes (SMyT) del Ayuntamiento, registró el pasado año un aumento en las diferentes líneas hasta alcanzar los 14,9 millones.

2 Tribunales Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja

Un médico de familia de la provincia de Burgos se enfrenta a la petición de dos años y ocho meses de prisión por acceder al historial clínico de una compañera de trabajo que se encontraba de baja. La Fiscalía también solicita una indemnización de 3.000 euros en concepto de daños morales para la doctora afectada.

3 Sucesos Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos

Un joven de 21 años ha resultado herido en un accidente de tráfico. El suceso ocurría durante la madrugada del martes, 2 de septiembre, en el término municipal de Villandiego, a unos 41 kilómetros de Burgos. Sobre la 1:15 de la madrugada, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso acerca del accidente.

4 Transportes La app móvil que facilita ya el pago de la tarjeta de autobús urbano de Burgos

El uso generalizado del teléfono móvil para realizar todo tipo de gestiones es una realidad palpable. Desde este lunes, al menos desde la plataforma iOS, también se puede pagar la tarjeta del autobús urbano de Burgos Bonobur a través de este sistema. El Ayuntamiento de Burgos ha habilitado esta nueva forma de pago para mayor comodidad de los usuarios.

5 Aparatoso accidente Herida una joven en la colisión de un bus urbano con un coche en Burgos

Una joven ha resultado herida en la colisión entre un autobús urbano y un coche en la ciudad de Burgos. El suceso ocurría este lunes a las 13:23 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la calle Condesa Mencía, a la altura del número 104. El alertante indicaba que una mujer de 23 años se quejaba de dolor en en el cuello.

6 Obras El renovado Castillo de Burgos se podrá visitar mientras se realizan las últimas obras

Una vez terminen las obras de las estructuras metálicas, los burgaleses y los turistas van a poder visitar el Castillo de Burgos y conocer en primera persona el resultado de esta novedosa y no exenta de polémica actuación. La idea es que a finales de septiembre quede totalmente terminada la actuación que se denomina 'Castillos en el Aire' y que el visitante pueda recorrer estos espacios a través de pasarelas en un itinerario nuevo de las ruinas del Castillo.

7 Cultura La nueva escultura del Cid orando que Burgos estrena frente a la Catedral

Una escultura del Cid Campeador, de rodillas frente a Santamaría, orando, que se puede tocar, que se puede sentir, que permite establecer una conexión con los caminos iniciáticos de Santiago y del Cid y que permite establecer una «intimidad» única, ya se puede contemplar y admirar en la Llana de Afuera.

8 Complicado rescate Auxilian a un hombre de 67 años accidentado antes de iniciar la vía ferrata de un pueblo de Burgos

Un hombre tuvo que ser rescatado tras hacerse daño en un paraje de difícil acceso en la provincia de Burgos. El suceso ocurría durante la mañana del domingo, 31 de agosto, en el término municipal de Huerta de Rey. Sobre las 9:49 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso de que un hombre se encontraba herido en un paraje de difícil acceso.

9 Obituario Muere Antonio Salazar Chomón, histórico referente de Izquierda Mirandesa

Antonio Salazar Chomón, militante de Izquierda Mirandesa y una de las voces más reconocibles de la izquierda de Miranda de Ebro, falleció este domingo, 31 de agosto, a los 69 años de edad. «Locomotora de Izquierda Mirandesa», su muerte deja un vacío en el espacio activista de la ciudad del Ebro, donde su figura fue una constante durante décadas.

10 Ladrón reincidente Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Burgos por un delito de robo con fuerza. Es la tercera vez que la Policía Local le retiene por causas similares. El suceso ocurrió el doming 31 de agosto, sobre las 8:30 horas de la mañana.

En ese momento, el 092 recibió un aviso en el que se informaba de que se estaba produciendo un robo con fuerza en un establecimiento de la avenida del Cid, en el centro de Burgos.

