Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 9 de septiembre La nueva campaña de bonos al consumo, una menor amenazando a otra, el inicio del curso escolar y varios sucesos, entre lo más leído del día

Martes, 9 de septiembre 2025

1 Comercio y hostelería El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025

Aunque el Ayuntamiento cuenta ya con el beneplácito de la Junta, el edil de Comercio, César Barriada, eludió dar a conocer cuándo se implementarán.

2 Sucesos Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos

El accidente entre un turismo y un autobús deja tres personas heridas en la A-1, en Burgos. El suceso ocurría a las 16:52 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión por alcance en el kilómetro 193 de la citada vía, a la altura de Lerma en sentido Madrid.

3 Violencia Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros

La Policía Local de Burgos ha detenido a una menor de 16 años como autora de un delito de amenazas graves en las que utilizó un cuchillo de 20 centímetros de envergadura.

4 Inversiones El pueblo de Burgos que convertirá un edificio deshabitado en uno de usos múltiples por 320.000 euros

Busto de Bureba convertirá un edificio deshabitado en un complejo municipal. Contará con despacho y varias salas multiusos, además de un espacio de coworking en el pueblo, situado a unos 61 kilómetros de Burgos.

5 Hurtos Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos

Dos personas han sido puestas a disposición judicial tras robar objetos por valor de 15.000 euros en la provincia de Burgos. Los materiales fueron sustraídos del interior de autocaravanas que aparcaban en un área de descanso de la AP-1.

6 Operación policial Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control

La Guardia Civil de Burgos ha detenido a un varón de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. Ocurrió en la comarca del Arlanza tras localizarse en el vehículo que conducía medio kilogramo de una sustancia herbácea cuyas características coincidían plenamente con las propias de la marihuana.

7 Cambios El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas

La denominación Bulevar del Ferrocarril ya es oficial en el Ayuntamiento de Burgos, a la espera de que lo ratifique la Junta de Gobierno de este miércoles. La comisión de Personal del Consistorio ha tomado la decisión de denominar con el nombre que conoce la ciudadanía a todo el recorrido de once kilómetros de este a oeste, por donde transcurrían las vías del tren.

8 Educación 29.275 matriculados en Infantil y Primaria: Burgos pierde un 4% de alumnos en una década

El número de alumnos en Infantil y Primaria desciende levemente respecto al curso anterior, siguiendo una caída que se prolonga desde 2015, mientras la Universidad de Burgos aumenta su alumnado.

9 Patrimonio El Arco de Fernán González lucirá como nuevo en 2026

Su restauración se ha de llevar a cabo en cuatro meses y el Ayuntamiento de Burgos ha realizado para ello una reserva presupuestaria de 170.377 euros.

10 Sucesos Un incendio en la ladera del Castillo pone en alerta a los vecinos de Burgos

Un fuego en la ladera del Castillo ha alertado a los vecinos del Casco Alto y Los Vadillos en la tarde del miércoles.

El incendio se producía pasadas las siete de la tarde, y hasta el lugar se acercaban los Bomberos de Burgos.

