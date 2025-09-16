Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 16 de septiembre El rodaje de cine en Cobo Estratos, el conflicto abierto entre saltando Charcos y el Ayuntamiento y varios sucesos, entre lo más leído del día

1 Rodaje El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine

Cobo Estratos, dirigido por el chef con estrella Michelin Miguel Cobo, acoge el rodaje de varias escenas mientras la plaza de Libertad se transforma en un auténtico set.

2 Entidades sociales «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento

Saltando Charcos, organización dedicada a acompañar a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, denuncia que se les deben facturas desde enero por servicios que han prestado dentro de un programa municipal. Los encontronazos se prolongan años y sospechan de maniobras para privatizar la actividad

3 Accidente Herido un octogenario tras volcar con una carretilla elevadora en Burgos

Un varón de 83 años de edad ha resultado herido en la tarde de este lunes tras sufrir un aparatoso accidente mientras maniobraba con una carretilla elevadora en la localidad burgalesa de Palacios de Benaver.

4 Redes Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos

Una de las creadoras de contenido más influyentes de España, Lola Lolita, con millones de seguidores en TikTok e Instagram, ha hecho una parada gastronómica en Burgos que no ha pasado desapercibida.

5 Peleas en fiestas Cinco detenidos por dos agresiones en diferentes fiestas de pueblos de Burgos

La Guardia Civil ha detenido en las últimas jornadas a cinco personas relacionadas con dos agresiones diferentes acontecidas durante el desarrollo de las fiestas patronales de dos localidades del Alfoz de Burgos, que se saldaron con varios jóvenes heridos.

6 Sucesos Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba

La Policía Nacional arresta a una mujer acusada de hurto en cuyo domicilio se enontraron numerosas pertenencias supuestamente robadas.

7 Fútbol Así queda la plantilla del Burgos CF 25/26

El Burgos CF ya tiene su plantilla completamente cerrada para la disputa de la temporada 2025/2026. Tras un verano de mucho trabajo en las oficinas de El Plantío, el club cerraba definitivamente la plantilla la semana pasada con la incorporación de Aitor Buñuel. Lo hizo fuera del mercado para suplir la salida de Anderson Arroyo, convertido ya en el traspaso más importante de la historia del equipo.

8 Feria medieval La Semana Cidiana gana nuevos escenarios y ubicaciones para revivir la época del Cid

Como novedades de la Semana Cidiana, este año se van a celebrar mercados, exhibiciones y muestras medievales en Fuentes Blancas, en la zona cercana al camping, y se celebrará la primera marcha cidiana por lugares evocan la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.

9 Accidente vial Herido un ciclista tras una colisión contra un coche en Burgos

Un ciclista de 35 años de edad ha resultado herido en la tarde de este lunes tras sufrir una colisión contra un turismo mientras circulaba por la rotonda de Obramat, en el cruce de la calle Alfoz de Bricia con la carretera N-623, en el entorno del polígono industrial de Villalonquéjar, en Burgos capital.

10 Gastronomía El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos

Elaborar quesos es un arte. Tratar la leche, añadir cuajo, cortar la cuajada, retirar el suero, curarlo... Son decenas de factores los que intervienen en el proceso, una labor que ahora se puede aprender en un pueblo de Burgos de forma gratuita.

