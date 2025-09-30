Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 30 de septiembre Las nuevas rutas de bus gratuito en la provincia, la muerte de Chema Gómez Aparicio y la detención de madre e hija por traficar con cocaína en su domicilio, entre lo más leído de la jornada

1 Buscyl Los buses que son gratis en Burgos desde este martes

El pasado 1 de septiembre los vecinos de Burgos y de toda Castilla y León pueden beneficiarse de autobuses gratuitos con Buscyl que bonifica las rutas que dependen del ejecutivo regional en la comunidad. La puesta en marcha de este programa de viajes bonificados se completa este martes 30 de septiembre con más de 200 rutas que, a partir de mañana, serán también gratis.

2 Obituario Muere Chema Gómez, la sonrisa de los despachos del PP de Burgos

El PP de Burgos llora el fallecimiento de José Manuel Gómez Aparicio. Lo hace con el dolor de despedir de esta vida a un hombre bueno, de sonrisa abierta y con un talante enorme. Así le definen quienes han convivido con él en los últimos años. Pertenece a esa generación que impulsó el Partido Popular de Burgos.

3 Sucesos Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a dos mujeres, madre e hija, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas al ser sorprendidas vendiendo cocaína desde su propio domicilio, considerado punto negro por los investigadores.

4 Turismo rural El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano

En pleno Valle de Tobalina, donde las hoces y los desfiladeros evocan paisajes propios de Noruega, ha nacido un nuevo lugar para visitar que te hará de cierta forma volar. El pequeño pueblo de Burgos Santocildes ha estrenado este verano un columpio panorámico de casi diez metros de altura, más en concreto de 9,6, que invita a observar uno de los rincones más bellos de la provincia, desde donde se ven vistas a un paisaje excepcional, los Montes Obarenes, la Sierra de Arcena, la ciudad de Frías y otras localidades cercanas.

5 Agresión Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos

Un joven de 25 años de edad tuvo que ser trasladado anoche de urgencia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar herido por una presunta agresión por arma blanca acontecida en la zona de Vadillos, en pleno casco urbano de la capital provincial. La Policía Nacional ha abierto una investigación, pero por el momento no se han practicado detenciones.

6 Sucesos Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos

Una mujer ha resultado intoxicada por humo en el incendio de una vivienda este lunes por la tarde en Burgos. El suceso se ha producido a las 15:40 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un piso del número 57 de la avenida Reyes Católicos se estaba incendiando. El 112 daba aviso a la Policía Nacional de Burgos y a la Policía Local y a los Bomberos, que acudían para extinguir el incendio.

7 Comercio La nueva tienda de ropa que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos

La tienda de ropa y accesorios Ukiyo ha abierto sus puertas en Burgos. El establecimiento se encuentra en la calle Carnicerías, 1, una de las vías de acceso a la Plaza Mayor de la ciudad. El nombre del local procede de un término japonés que significa «mundo flotante» y hace referencia a la idea de vivir el presente.

8 Excarcelada Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

Dos personas han resultado heridas este lunes por la tarde en un accidente en la carretera N-627, en Burgos. El suceso ha ocurrido a las 17:34 horas en San Martín de Ubierna, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un camión pequeño y un turismo en el kilómetro 19 de esta vía, en la bifurcación con la carretera N-623.

9 Obras Las bicicletas ya pueden rodar por el carril bici de la avenida Constitución

Se ha hecho esperar, pero ya es una realidad. Desde hace unos días, las bicicletas ya pueden usar con normalidad el nuevo carril bici de la avenida Constitución. Aunque con retraso, Padecasa, empresa adjudicataria de la obra, culminó la semana pasada el grueso de los trabajos y a falta de la ejecución de algunos pequeños detalles referentes a la señalética que han impedido por el momento recepcionar formalmente la obra, la empresa dejó operativo el nuevo carril bici.

10 Aparatoso accidente Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos

Una mujer de 58 años de edad ha resultado herida leve esta mañana como consecuencia de una colisión entre un turismo y un autobús de línea en Burgos capital.

El accidente ha tenido lugar al filo de las 10:30 horas en la calle Condesa Mencía, muy cerca de la glorieta de enlace con la avenida Islas Baleares, en el barrio del G-3.

