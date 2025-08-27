Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 27 de agosto El incendio que ha alertado a los vecinos de dos pueblos, la cancelación de un proyecto fotovoltaico en la provincia y el brusco cambio de tiempo que prevé Aemet, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos Controlado un incendio en la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda que ha arrasado 10,25 hectáreas

Los pueblos de la Sierra de la Demanda, comarca de la provincia de Burgos, han vivido una noche agitada y de miedo debido a un fuego iniciado en un paraje entre Moncalvillo y Palacios de la Sierra. Las llamas, según la información que prorpociona la Junta de Castilla y León a través de Infocal, comenzaron sobre las 22.23 horas, cuando se dieron los primeros avisos.

2 Tumban proyecto Cancelan la instalación dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos

La dirección general de Política Energética y Minas ha desestimado la autorización de dos plantas fotovoltaicas en la provincia de Burgos. La intención era instalarlas en el término municipal de Valle de Tobalina, en terrenos cercanos a la central nuclear de Santa María de Garoña.

3 El tiempo El brusco cambio que prevé Aemet en Burgos: las temperaturas se desplomarán diez grados

El mes de agosto deja temperaturas récord tras una de las olas de calor más largas que se recuerdan en Burgos. Pero esta situación cambiará bruscamente a partir del miércoles ya que, según prevé Aemet, los termómetros se desplomarán en la provincia llegando a descender hasta diez grados respecto al fin de semana. Una situación que se asemejará a la del pasado mes de julio, que dejó un registro atípico siendo más frío que el mes de junio.

4 Nueva apertura El bar de una céntrica calle de Burgos que ha reabierto sus puertas

El único bar de la calle Moneda, en el centro de la ciudad de Burgos, ha reabierto sus puertas con un nuevo gerente. Lo singular de esta situación es que esta céntrica calle, con varias tiendas y comercios, no tiene ningún local de hostelería más.

5 Quejas vecinales Desde fugas de agua hasta excrementos humanos: los problemas del aparcamiento de la plaza Mayor de Burgos

El área de Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos va a instar a la empresa que gestiona el aparcamiento de la plaza Mayor a que lo mantenga en buenas condiciones de uso. El concejal de Hacienda y Patrimonio, Ángel Manzanedo, ha trasladado a los técnicos que «se pongan en contacto» con los gestores de APK9 Aparcamientos SL, que es la empresa que gestiona este bien público, para que actúe de inmediato ante las posibles deficiencias que presenta el recinto.

6 Infraestructuras Adjudicada por 2,3 millones la actualización de un nuevo tramo de la A-12 en Burgos

Una Unión Temporal de Empresas (UTE), con presencia de una empresa burgalesa, otra cántabra y una tercera de Madrid será la encargada de realizar la redacción de la actualización del proyecto de construcción de la autovía A-12, Camino De Santiago en la provincia de Burgos. El proyecto se corresponde al tramo Villamayor del Río – Villafranca Montes de Oca.

7 Cambios en el PSOE De la Rosa dejará la Portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y su acta de concejal

El actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y secretario de Organización de la formación socialista a nivel autonómico, Daniel de la Rosa, anunció este martes, 26 de agosto, que dejará la Portavocía de su partido en el Consistorio y su acta de concejal antes de que finalice el año 2025.

8 Sucesos Detenido en Burgos por perseguir a una menor amenazándola con un cuchillo

Agentes de Policía Nacional, en colaboración con efectivos de Policía Local de Burgos, han detenido a un hombre, de entre 25 y 30 años, como presunto autor de un delito de amenazas, tras protagonizar un incidente el pasado viernes 22 de agosto. Los hechos ocurrieron en una calle situada en el distrito centro de la ciudad, en las inmediaciones del castillo.

9 Actuación policial El aviso de un vecino frustra un nuevo robo en una frutería de Burgos

La llamada de un ciudadano de Burgos al 091 alertando del intento de entrada por la fuerza a un comercio impidió el robo en el mismo. Agentes de la Policía Nacional localizaron al presunto autor frente a la puerta del negocio, portaba útiles y herramientas que pudieron ser usados para forzar la puerta.

10 Patrimonio El monumental puente de cartón que levantará un pueblo de Burgos como homenaje al pasado

Covarrubias se prepara para vivir una de las acciones más singulares de la 7ª edición del festival +FIMUC: la construcción colectiva de un puente monumental de cartón reciclado inspirado en el antiguo puente medieval que cruzaba el río Arlanza.

El proyecto, titulado «Tendiendo puentes al medio rural», estará dirigido por el reconocido artista francés Olivier Grossetête, conocido por levantar estructuras efímeras de gran tamaño únicamente con cajas de cartón y la fuerza de la colaboración ciudadana.

