Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 15 de octubre

1 Sucesos Un atropello en Burgos deja a una mujer herida

Una mujer de aproximadamente 50 años ha resultado herida este martes 14 de octubre por la tarde tras ser atropellada en la avenida de Castilla y León de Burgos. El impacto ha ocurrido a la altura del número 84, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

2 Sucesos Una finca se derrumba en Valencia con una familia dentro

Los bomberos de Valencia intervinieron este lunes en el derrumbe de una vivienda en Massarrojos. El edificio tenía dos volúmenes, uno con planta baja y dos alturas y un adosado con planta baja y una altura. Los efectivos desplazados tuvieron que rescatar a la propietaria con un vehículo con escalera porque se había quedado aislada en la primera planta. Los otros tres ocupantes (un varón y dos niñas) consiguieron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

3 Sucesos Herida una menor de 11 años al ser atropellada en Burgos

Una menor de 11 años ha resultado herida este miércoles por la tarde tras ser atropellada por un turismo a la altura del número 18 de la carretera Poza, en Burgos. Se trata del segundo atropello registrado en la ciudad en lo que va de día.

4 Quejas vecinales Los vecinos de una urbanización fantasma de Burgos: «Esto es un peligro, desde el principio fue una chapuza»

A tan solo unos pocos kilómetros de Burgos, en Cardeñadijo, se levanta una urbanización que nunca llegó a ver cumplido el sueño para el que fue concebida. Lo que comenzó en 2002 como un proyecto residencial de entre 40 y 50 viviendas es hoy un conjunto de casas en ruinas, una de ellas ocupada de manera irregular y rodeadas de basura. Dos décadas después, los vecinos conviven con una herida urbanística que simboliza los excesos de la burbuja inmobiliaria.

5 Dotaciones Burgos, cada vez más cerca de estrenar el centro de salud de García Lorca tras 20 años de espera

Han tenido que pasar más de 20 años para que una de las reivindicaciones más importantes de la ciudad de Burgos, y del barrio de Capiscol y del G9, se haga realidad. Después de numerosos retrasos, problemas con las empresas adjudicatarias, la crisis económica de los primeros años de siglo XXI y una gestión mejorable por parte de la Administración regional, el Centro de Salud García Lorca verá la luz a mediados de noviembre.

6 Sucesos Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado viernes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras agredir a otro hombre y sustraerle la cartera. El detenido acumula múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio cometidos en varios establecimientos de la ciudad.

7 Sucesos Encuentran once kilos de explosivos durante la reforma de una casa en Burgos

La Guardia Civil ha neutralizado un hallazgo de material explosivo localizado en el interior de una propiedad situada en la Sierra de la Demanda. En el interior de una caja de cartón se encontró 11 paquetes de pólvora de mina nº 1, cada uno de ellos de un kilo de peso, y un rollo de mecha lenta de seis metros.

8 Sucesos Herida una mujer tras ser atropellada en Burgos

Una mujer de 55 años ha resultado herida este miércoles 15 de octubre tras ser atropellada en la calle Santa Bárbara de Burgos. El impacto ha ocurrido a la altura del número 22, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. El aviso se recibió a las 12:14 horas, momento en el que se alertó a Emergencias Sanitarias de Sacyl, a la Policía Local de Burgos y al Cuerpo Nacional de Policía para que acudieran al lugar y prestaran asistencia a la afectada.

9 Callejeando por Burgos Los secretos del sur de Burgos: historia, mansiones y huertas olvidadas

La calle Barrio Gimeno es una populosa vía de comunicación de la ciudad de Burgos. Ubicada en la zona sur, muy cerca del Bulevar, se ha convertido en una zona de atracción de nuevos negocios. Siempre ha sido un lugar concurrido, y en ocasiones poblado, con mansiones de gente importante de la ciudad. Aquí tuvieron su casa los Sarmiento, hoy ya desaparecida, o Ildefonso Antonio de Pando un obispo burgalés del segundo tercio del siglo XVI que fue prelado de Palencia; murió en 1566.

10 Educación El proyecto de Burgos que quiere reinventar el recreo y abrir la escuela a la ciudadanía

Convertir los patios de colegios de la ciudad en espacios culturales y de convivencia entre generaciones. Es uno de los objetivos que se han planteado el Ayuntamiento de Burgos y la fundación círculo con el proyecto 'Re-creo mi ciudad'. Los primeros colegios en ponerlo en marcha ya en este curso 2025 26 son Liceo Castilla Maristas, Santa María la nueva - San José Artesano y Concepcionistas.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado que esta acción se enmarca dentro de la estrategia de Burgos 2031, en la aspiración de la ciudad a ser Capital Europea de la Cultura. En concreto, se alinean con el eje «ciudad extendida» de Burgos, 2031 y con el sub eje «intergeneracionalidad y patrimonio vivo».

