Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 17 de septiembre Un rodaje de cine en varios escenarios de Burgos, el obituario de María Guimarey y varios sucesos, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

1 Rodaje Las calles de Burgos que se convierten en el escenario de una película internacional

Burgos se convierte estos días en escenario de cine internacional con el rodaje de Buen Camino, la nueva película del director italiano Gennaro Nunziante y el popular actor Luca Medici, más conocido como Checco Zalone. Ambos ya coincidieron en Quo vado?, una de las comedias más taquilleras del cine italiano en la última década.

2 Obituario Muere María Guimarey, la mujer que explicó a su hijo con un cuento que tenía cáncer

El pueblo de Briviesca llora la muerte de María José Guimarey —María, como la conocía todo el mundo—, concejala en el Ayuntamiento de Briviesca por Ciudadanos. Era su sexto año en el Consistorio y, durante ese tiempo, llevó con paz la enfermedad que se ha llevado a esta mujer entregada al servicio público.

3 Accidente Herida una mujer atropellada por una furgoneta en Burgos

Una mujer de 57 años ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta en Burgos. El accidente ocurría pasadas las 9:30 de la mañana en la plaza Vega.

4 Redes Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos

Una de las creadoras de contenido más influyentes de España, Lola Lolita, con millones de seguidores en TikTok e Instagram, ha hecho una parada gastronómica en Burgos que no ha pasado desapercibida.

5 Accidente Herido un motorista tras chocar con un turismo en Burgos

Un motorista de 29 años ha resultado herido esta mañana en un accidente ocurrido en la calle Vitoria, número 163, en Burgos, tras colisionar con un turismo.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Peleas en fiestas Cinco detenidos por dos agresiones en diferentes fiestas de pueblos de Burgos

La Guardia Civil ha detenido en las últimas jornadas a cinco personas relacionadas con dos agresiones diferentes acontecidas durante el desarrollo de las fiestas patronales de dos localidades del Alfoz de Burgos, que se saldaron con varios jóvenes heridos.

7 Sucesos Herida tras la colisión de un turismo y un patinete en Burgos

Una mujer ha resultado herida este miércoles por la mañana en Burgos tras la colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la confluencia de la plaza del Rey con la calle Arlazón.

8 Carreras ilegales Detenido en Burgos con matrículas robadas y alteraciones en el coche para carreras ilegales

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de los delitos de hurto, falsedad documental y desobediencia a agente de la autoridad, tras ser sorprendido conduciendo un turismo que portaba placas de matrícula sustraídas horas antes en Burgos.

Newsletter

9 Agricultura Burgos marca una cosecha de récord con un 6,6% más de producción

Hasta el 30 de julio, en la provincia se recolectaron casi dos millones de toneladas de cereal. Burgos es la provincia con más producción de Castilla y León, aunque su rendimiento se ha situado por debajo del vallisoletano.

10 Obras en Burgos Ayala plantea reformar el Ayuntamiento del pueblo antiguo de Gamonal

La obra podría terminarse antes del final del mandato para que en el siguiente se pudiese acometer la obra de la casa de Cultura de Gamonal, que se encuentra deteriorada.

Temas

Las noticias imprescindibles del día