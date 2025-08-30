Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 30 de agosto La nueva apertura de un outlet en Gamonal, el aparatoso accidente en la rotonda de la avenida de la Paz y la lotera que ha repartido 63 millones de euros, entre lo más leído de la jornada

1 Nueva apertura El nuevo outlet de primeras marcas que ha abierto en Burgos

El pasado mes de julio se inauguró en la capital burgalesa un nuevo local dedicado a la venta de ropa de primera marca. Sin embargo, no se encuentra en el centro de la ciudad, sino que está inmerso en el número 177 de la calle Vitoria.

2 Sucesos Un turismo pierde el control en una rotonda y sufre un aparatoso accidente en Burgos

Un turismo ha protagonizado un aparatoso accidente en la avenida de la Paz de Burgos este sábado a primera hora de la mañana. El suceso ha ocurrido a las 8:43 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un coche se había salido en la rotonda.

3 «Aún no me lo creo» La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos

No todos los días se reparten casi 63 millones de euros. De hecho, el premio de Categoría Especial de la Primitiva que cayó anoche en Burgos es el de mayor cuantía para un único acertante registrado en la historia reciente de la ciudad. En total, 62.701.970 euros por acertar los seis números del sorteo más el renitegro.

5 Preguntamos a la IA La inteligencia artificial predice la temporada de los equipos de Burgos

La inteligencia artificial (IA) va ganando presencia en el día a día y cada vez se recurre más a ella. Tiene un amplio abanico de posibilidades, entre ellas, recopilar información y generar predicciones a partir de estos datos recabados. Por ello, Burgosconecta ha recurrido a ella para conocer cuál será, según esta herramienta, el porvenir de los principales conjuntos burgaleses en sus respectivas ligas.

6 Receta italiana La nueva heladería de Burgos que ofrece recetas artesanas

Jaime Carazo es un joven burgalés entusiasta del emprendimiento. Su afán, por crear algo nuevo y por ofrecerlo a Burgos se ha traducido en la apertura de una heladería en la calle de la Paloma, que ya está haciendo las delicias de burgaleses y de foráneos. El nombre del establecimiento lo dice todo, 'Gesto', un guiño a esa diferencia que está en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en lo cotidiano de cada día hecho arte.

7 Sucesos Seis detenidos por la agresión múltiple en las fiestas de Roa que dejó herido al teniente de alcalde

La Guardia Civil ha detenido a seis personas por su implicación en una agresión múltiple ocurrida durante las fiestas de Roa de Duero, pueblo de la provincia de Burgos ubicado en la comarca de la Ribera. Los hechos ocurrieron durante las fiestas patronales, en la madrugada del 17 de agosto.

8 Catástrofe en León y Zamora El humo de los incendios de León y Zamora llega hasta Burgos

La ciudad de Burgos y numerosos pueblos de la provincia han amanecido este viernes 29 de agosto con un fuerte olor a humo procedente de los incendios que asolan la comunidad (León, Zamora y Palencia), pero también de otros puntos como Galicia y Portugal. Esto se debe al cambio en la dirección del viento.

9 Sucesos Un accidente múltiple en Burgos deja una mujer herida

Un accidente de tráfico en la provincia de Burgos, en el que se han visto implicados tres turismos, ha dejado a una mujer de 88 años heridas y que ha tenido que ser atendida por los recursos sanitarios.

10 Tráfico de drogas Detenido en Miranda tras ser sorprendido con 2,5 kilos de marihuana en su casa

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 26 de agosto en Miranda de Ebro a un varón de mediana edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser sorprendido en un registro domiciliario con alrededor de 2,5 kilos de marihuana preparada para su venta.

La operación se inició a raíz de la llegada de indicios que apuntaban a la existencia de una vivienda en la que presumiblemente podría haber plantas de marihuana.

