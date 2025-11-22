Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 22 de noviembre El parque fotovoltaico que planean instalar en un pueblo, el premio de la Lotería Nacional que ha caído en la provincia y los tres detenidos por una brutal paliza a un joven, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

1 Medio rural Planean un parque fotovoltaico en un pueblo de Burgos a pesar de la oposición de su Ayuntamiento

Una empresa de Granada planea instalar una planta fotovoltaica en el término municipal de Villayerno Morquillas. La energía obtenida del parque, que ocuparía algo más de diez hectáreas, se trasladaría hasta Burgos mediante una línea de evacuación subterránea. Un proyecto al que el Ayuntamiento del pueblo se opone.

2 Sorteos y loterías El primer premio de la Lotería Nacional cae de nuevo en Burgos

Por segunda vez en apenas dos días la Lotería Nacional ha dejado un primer premio en la provincia de Burgos. El 74.622 ha sido premiado con 600.000 euros al número en el sorteo de este sábado 22 de noviembre y se ha vendido en Trespaderne.

3 Sucesos Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

Tres hombres han sido detenidos en Burgos por una brutal paliza propinada a un joven en Vadillos. La Policía Nacional ha esclarecido los hechos e identificado a los presuntos responsables, de entre 19 y 34 años, aunque hay un cuarto implicado que se encuentra en busca y captura.

4 Estamos entusiasmados El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses

Vender un primer premio de la Lotería Nacional es siempre un motivo de celebración. Dar dos en poco más de un mes es para estar entusiasmado y esa es precisamente la palabra que describe el ánimo de Fortu y Teresa López, los propietarios del estanco de Aranda de Duero que ha expedido dos primeros premios entre octubre y noviembre. Algo que, reconocen, «no es nada habitual».

5 Oferta rural El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 60 euros al mes

En los pueblos, los bares no son simples locales donde consumir comida o bebida. Son sitios de encuentro donde las personas oriundas y los visitantes pueden compartir un rato, ponerse al día y establecer nuevas relaciones. Por eso, en lugares como Sedano, en Burgos, resulta importante que estos locales continúen abiertos.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Mercado inmobiliario Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere

El mercado inmobiliario en Burgos, a pesar de los precios a los que se encuentra la vivienda, se encuentra en un momento dulce. En lo que va de año 2025, se han firmado 5.221 contratos de compraventa de vivienda en la provincia, según los datos publicados por el Portal Estadístico del Notariado. Esto ya supone un aumento con respecto al año pasado.

7 Burgos misteriosa El mito del renacer que está representado en una misteriosa figura de Burgos

Quizá está donde está por casualidad, o tal vez no. Puede ser que quien gobernara la ciudad en esa época, hablamos del siglo XVIII, decidiera colocar una estatua de la diosa Flora en mitad de la ciudad. La plaza del Huerto del Rey era en aquel entonces un punto neurálgico de la ciudad; casi como hoy.

Newsletter

8 Demografía La tasa de natalidad se hunde en Burgos, cada vez menos nacimientos y más defunciones

La provincia de Burgos ha conseguido frenar en los últimos años el proceso de despoblación en el que se encontraba sumida tras el estallido de las crisis inmobiliaria y financiera. Sin embargo, ese cambio de dinámica se cimenta casi en exclusiva en la llegada de inmigrantes, concentrada sobre todo tras la pandemia de la covid-19. De hecho, la población nacional continúa cayendo progresivamente.

9 Sucesos Detenidas cinco personas en Burgos por hurtos en áreas de servicio

Cinco personas de entre 19 y 52 años han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de una serie continuada de hurtos en tiendas situadas en diferentes estaciones de servicio del Alfoz de Burgos.

10 Tribunales Las monjas cismáticas de Belorado se enfrentan a un nuevo desahucio, esta vez en Orduña

Las cismáticas de Belorado han recibido una notificación de desahucio de Orduña, que no se he hecho esperar después de que hace cuatro meses la jueza de Briviesca las desahuciara de Belorado, un convento que abandonaron al día siguiente de la sentencia, por lo que presuntamente está vacío.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao ha notificado este jueves la demanda de «desahucio por precario» interpuesta por el arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio, monseñor Mario Iceta

Temas

Las noticias imprescindibles del día