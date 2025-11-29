Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 29 de noviembre El herido un joven en una agresión en el centro de Burgos, el testimonio de los vecinos que presenciaron el tiroteo en la capital burgalesa y las monjas cismáticas de Belorado que vuelven a impedir que se lleven a las mayores del monasterio de Orduña, entre lo más leído de la jornada

1 Suceso Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos

Un joven de unos 25 años ha resultado herido en la tarde de este viernes, 28 de noviembre, tras una agresión registrada en la calle Valentín Jalón de Burgos, a la altura del número 9.

2 Testigos del tiroteo en Burgos «Es algo que nunca esperas ver»

Sorpresa, indignación y sí, miedo. Eso es lo que sintieron ayer las numerosas personas que se encontraban o pasaban cerca del cruce entre las calles Vitoria y Doña Constanza, en pleno corazón del barrio burgalés de Gamonal, donde un hombre que continúa en busca y captura abrió fuego en plena calle contra otro.

3 Sucesos Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que se lleven a las mayores del monasterio de Orduña

A última hora de la noche del jueves, y según informaciones del portavoz de las monjas cismáticas de Belorado, Francisco Canals, la comunidad de rebeldes había impedido que la Guardia Civil rescatara del convento de Orduña a las cinco monjas mayores que constituyen la comunidad clarisa de Belorado.

4 Sucesos Herida y atrapada en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos

Una mujer de 50 años ha resultado herida este viernes por la tarde en un aparatoso accidente en la provincia de Burgos. El suceso se ha producido en el kilómetro 84 de la CL-629, en Merindad de Montija, a las 18:17 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión lateral entre dos vehículos.

5 Gastronomía Pucheras al fuego, la tradición gastronómica que convierte a un pueblo de Burgos en capital del sabor en Las Merindades

Desde bien pronto por la mañana Villarcayo ya huele a humo. En las plazas y calles del centro de este pueblo de Burgos, en Las Merindades, los vecinos comienzan a levantar los primeros soportes de hierro, las brasas comienzan a chisporrotear y los calderos cuelgan sobre el fuego. Es el preludio de una de las imágenes más típicas del municipio: decenas de pucheras alineadas, borboteando al fuego mientras el aroma de la alubiada envuelve la villa.

6 Patrimonio Las puertas de Antonio López se abren al público en la catedral de Burgos

Las puertas de Antonio López pueden ser visitadas por los burgaleses y turistas que se acerquen a la Catedral a partir de este domingo 30 de noviembre. Estas puertas deben servir, no solo para contemplar el arte de un creador moderno, sino para ofrecer la oportunidad de redescubrir el primer templo gótico del mundo. Así, a partir de estas fechas, todos los burgaleses podrán contemplarlas y evaluar lo que los promotores han descrito como un proyecto «largo, complejo y de enorme valor artístico».

7 Política El PP calienta motores en Burgos ante la manifestación de Madrid contra Sánchez

El PP se ha puesto las pilas este viernes y sábado en Burgos en la reunión del II Foro de Grandes Ciudades gobernadas por este partido. En la víspera de la manifestación que han convocado en Madrid en contra de la gestión del presidente, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra «la corrupción» desde la «honestidad que representa su partido». Una especie de entrenamiento para agitar el momento político, cuyo epicentro nacional ha tenido en el Fórum antes de trasladarse este domingo a Madrid.

8 Burgos Misteriosa El vínculo mágico entre la catedral de Burgos y la de Colonia

La Catedral de Burgos esconde un secreto que le vincula directamente con una catedral europea a la que le une su estética y su magia. Se trata de la catedral de colonia. Sus agujas y las de la catedral de Burgos son el más vivos reflejo de que están unidas por el pespunte de las ideas y de la genialidad de Juan de Colonia.

9 Venta ilegal De un pueblo de Burgos a Buenos Aires: el insólito viaje de un retablo del siglo XVI

Esta semana se conocía la detención de la exabadesa de Belorado y otras de las monjas cismáticas por la presunta venta ilegal de piezas pertenecientes al convento beliforano. Pero vender bienes culturales no es algo nuevo, ha pasado y pasará siempre y en Burgos hay varios ejemplos.

10 Galardones La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca

La Reina Sofía presidirá el próximo lunes, 1 de diciembre, la ceremonia de entrega de los Premios Evolución y Premio Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca que se desarrollará en Burgos.

La Reina Sofía presidirá el acto como presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca en un evento que tendrá lugar en el Museo de la Evolución Humana a partir de las 13.00 horas, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación.

Los galardones se han entregado en una gala presentada por el cómico Dani Delacámara que ha hecho de maestro de ceremonias en una puesta en escena marcada por el humor, interrelacionando con el público, en lo que ha denominado la entrega de los «Oscars de Burgos».

