Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 6 de septiembre Un premio de la lotería, un detenido por amenazar a su madre y un ovni en La Bureba, entre lo más leído de la jornada

La suerte ha vuelto a sonreir a Burgos con un premio de la Lotería Nacional.

BURGOSconecta Burgos Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

1 Juegos de azar La Lotería Nacional deja un premio en Burgos

La provincia de Burgos está en racha en cuanto a Sorteos y Loterias se refiere. Si la semana pasada caía en la ciudad un premio histórico, un solo ganador de La Primitiva se llevaba 62 millones, este sábado la suerte ha sonreído a la capital con un pellizco de la Lotería Nacional.

2 Transporte Los próximos buses que serán gratis en Burgos: fechas y qué rutas realizan

Desde el pasado 1 de septiembre los vecinos de Burgos y toda Castilla y León pueden beneficiarse de viajes de autobús gratuitos gracias a Buscyl que bonifica las rutas que dependen del ejecutivo regional en la comunidad y en la provincia de Burgos, donde son más de 200. Pero la puesta en marcha de esta iniciativa continúa incluyendo más trayectos de bus en próximas fechas.

3 Sucesos Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos

Un hombre de 57 años ha sido detenido en Burgos como presunto autor de un delito de agresión sexual. El delito se habría cometido sobre un menor de edad, con el que se comunicó mediante una página de contactos.

4 Burgos Misteriosa El ovni que persiguió a tres jóvenes en una comarca de Burgos

Una noche de regreso de las fiestas de Briviesca, un hombre conduciendo su Seat 1430, acompañado por su esposa y por una prima carnal, fue perseguido por una enorme y deslumbrante luz amarillenta.

5 Sucesos Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma

Un hombre de 20 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras amenazar a su madre con dos cuchillos de grandes dimensiones en Lerma. La Guardia Civil de Burgos acudía al domicilio en el que ambos conviven este viernes por la noche, tras una llamada que alertaba de que se podía estar produciendo una agresión.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Accidente en Burgos Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Burgos

Un hombre y una mujer han resultado heridos este viernes por la tarde al volcar la furgoneta en la que viajaba en la A-62, en Burgos. El suceso se producía a las 15:31 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la citada vía, a la altura del kilómetro 36, en Villazopeque.

7 Supuesto delito Las monjas cismáticas de Belorado denuncian que les «envenenan a los perros» en Arriondas

Una de las 'portavoces' de las exmonjas publica en el medio que usan para comunicarse con la sociedad, Susana Mateo, «considera» que la comida de los perros contiene veneno.

8 Movimiento social Reclaman ayuda para que se inhabilite a un presunto maltratador de animales que ya fue denunciado en Burgos

En Burgos le decomisaron ocho perros y cachorros en la capital y otros dos en Oña y en La Rioja, Seprona le retiró otros ocho. Salvamento Animal Burgos también está tratando de movilizar a la sociedad para dar voz a este caso.

Newsletter

9 En la provincia Burgos registra el doble de muertes por calor pese al frío mes de julio de 2025

El verano de 2025 se ha llevado consigo a 40 burgaleses. Son personas que han fallecido durante el periodo estival, desde el 15 de mayo hasta el 1 de septiembre, en la provincia de Burgos y por causas atribuibles a las altas temperaturas.

10 Medio rural El pueblo de Burgos que devuelve la vida a las cabañas de pastores con técnicas tradicionales

En un pueblo de la provincia de Burgos de unos 386 habitantes, un grupo de voluntarios ha decidido homenajear a una de esas profesiones que fue tan importante para el medio rural y que está desapareciendo, se trata de los pastores.

El homenaje es también una forma de no olvidar estos trabajos, de recordar a las siguientes generaciones todo lo que se ha hecho para llegar hasta la actualidad.

Temas

Las noticias imprescindibles del día