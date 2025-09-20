Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 20 de septiembre Un nuevo bar que ha abierto en la ciudad, el robo de 53 perros en un centro canino y la participación de tres locales en el concurso nacional de tortillas, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

1 Nuevo negocio El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos

«Atención, piezas por todas partes», así se presenta el nuevo bar que ha abierto en el centro de Burgos. Se trata de Puzzles, un local situado en la calle Las Tahonas, número 6.

2 Gastronomía Los tres restaurantes de Burgos que compiten por tener la mejor tortilla de patatas de España

Al igual que ocurrió el año pasado, este año volveremos a tener representación burgalesa en una nueva edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas o Trofeo Tescoma. En esta ocasión, serán tres los locales burgaleses que competirán por alzarse con el título de mejor tortilla de patatas de España.

3 Oportunidad rural El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos

En los pueblos, ir al bar es una forma más de relacionarse, de estar en contacto con los convecinos. Por estos motivos, para muchas localidades de la provincia de Burgos es indispensable que estos lugares permanezcan abiertos, dando un servicio. Es también el caso de Cardeñadijo.

4 Robo de animales Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos»

David Fuente Marín, dueño y uno de los cuidadores del centro canino Las Damas en Rubena, narra con el corazón en un puño lo sucedido. La Guardia Civil investiga los hechos.

5 Burgos Misteriosa Los fenómenos paranormales que se producen en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos

¿Está encantada la Casa Consistorial de Burgos? Haría falta una investigación en profundidad para determinar si esto es así y dar una respuesta lo más veraz posible. Sin embargo, los indicios hacen pensar que algo sí que pasa en el número uno de la plaza Mayor.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Empresarios Nacho San Millán, nuevo presidente de FAE Burgos

La Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos ya tiene nuevo presidente. Nacho San Millán se ha impuesto al otro candidato en liza, Andrés Hernando, en una ajustadísima votación celebrada esta mañana en la sede de la patronal que se ha decidido por 52 votos a 49, a los que se han sumado dos votos en blanco.

7 Visitas guiadas El emblemático edificio de Burgos que vuelve a abrir sus puertas

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua promueve este sábado, 20 de septiembre, en horario de 11:00 a 14:00 horas, la propuesta 'Los Sábados en Palacio', una jornada de puertas abiertas a su sede, el Palacio de la Isla de Burgos, que incluye una visita guiada, a las 12:00 horas, de carácter gratuito que acerca al visitante la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la capital burgalesa. Esta propuesta quiere también dar a conocer el trabajo de la institución en el ámbito de la investigación de orígenes del español y en la promoción de la literatura de la Comunidad.

8 Patrimonio El nuevo Bien de Interés Cultural de Burgos que se convertirá en residencia de artistas

José Vela Zanetti es uno de los pintores burgaleses más internacionales. Su trazo, reconocible a simple vista. Su temática, ligada al campo, a las labores tradicionales y a los murales. Ahora, su casa y talleres se convierten en Bien de Interés Cultural, sumando uno más a la provincia de Burgos, y en un futuro se convertirá en una residencia de artistas y centro cultural.

Newsletter

9 Crisis de vivienda El stock de vivienda disponible en Burgos se desploma un 63% desde máximos históricos

El limitado ritmo de construcción de vivienda nueva, las ventajosas condiciones de acceso al crédito y el aumento de la población derivan en un escenario complejo, con mucha menos oferta y precios más altos.

10 Primeros pasos para Navidad La Navidad se adelanta en Burgos: comienza el montaje de las luces

Todavía es verano, sí, pero la Navidad ya se empieza a respirar en Burgos. No, no va a ocurrir como en Venezuela, donde comienza el 1 de octubre. Aquí se va a celebrar en diciembre y durante los primeros días de enero, como señala la tradición. Sin embargo, los preparativos ya han comenzado en la ciudad burgalesa con el inicio de los trabajos de montaje de las luces en la ciudad.

Temas

Las noticias imprescindibles del día