Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 29 de agosto Los requisitos para conseguir la tarjeta de bus gratuito, el premio histórico de la Primitiva en Burgos y la nueva heladería artesana que ha abierto en la ciudad, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Viernes, 29 de agosto 2025, 20:47

1 Bus gratis Cómo obtener la tarjeta gratuita del bus en Burgos: los requisitos y las multas por mal uso

La tarjeta BUSCyL permitirá a los empadronados en Castilla y León viajar gratis en los autobuses metropolitanos e interurbanos de las líneas que gestiona el Gobierno de la comunidad. Con esta medida se busca fomentar el transporte público, combatir la despoblación y facilitar la movilidad entre las zonas rurales y las ciudades.

2 Premio histórico Un solo ganador de La Primitiva se lleva 62 millones en Burgos

Sorteo insólito que deja un nuevo millonario en Burgos. El Sorteo de La Primitiva del jueves 28 de agosto ha dejado un único boleto acertante de Categoría Especial en Burgos. El afortunado se llevará un premio de 62.701.970 euros.

3 Gastronomía La nueva heladería de Burgos que ofrece recetas artesanas con sabor a Italia

Jaime Carazo es un joven burgalés entusiasta del emprendimiento. Su afán, por crear algo nuevo y por ofrecerlo a Burgos se ha traducido en la apertura de una heladería en la calle de la Paloma, que ya está haciendo las delicias de burgaleses y de foráneos. El nombre del establecimiento lo dice todo, 'Gesto', un guiño a esa diferencia que está en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en lo cotidiano de cada día hecho arte.

4 Monjas cismáticas de Belorado El nuevo revés que han recibido las exclarisas: «Sufrimos una persecución»

Los perfiles en redes sociales de las monjas cismáticas de Belorado han sido eliminados. Así lo denuncian las exclarisas a través de un comunicado en el que aseguran que sus cuentas de Facebook e Instagram han sido cerradas y en el que reconocen sentirse víctimas de «censura« y «persecución». Aunque desconocen las causas de esta medida, según su portavoz Francisco Canals, es un atentado «contra la libertad de expresión de las monjas».

5 «Aún no me lo creo» La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos

No todos los días se reparten casi 63 millones de euros. De hecho, el premio de Categoría Especial de la Primitiva que cayó anoche en Burgos es el de mayor cuantía para un único acertante registrado en la historia reciente de la ciudad. En total, 62.701.970 euros por acertar los seis números del sorteo más el renitegro.

6 El olor de los incendios llega a Burgos Llamadas a Bomberos de Burgos por el olor a humo procedente de León y Zamora

La ciudad de Burgos y numerosos pueblos de la provincia han amanecido este viernes 29 de agosto con un fuerte olor a humo procedente de los incendios que asolan la comunidad (León, Zamora y Palencia), pero también de otros puntos como Galicia y Portugal. Esto se debe al cambio en la dirección del viento.

7 Sucesos Herido un motorista tras una caída en el polígono de Villalonquéjar en Burgos

Un motorista de 30 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras sufrir una salida de vía y caerse de la moto en el polígono de Villalonquéjar, en Burgos.

8 Pelea Seis detenidos por la agresión múltiple en las fiestas de Roa que dejó herido al teniente de alcalde

La Guardia Civil ha detenido a seis personas por su implicación en una agresión múltiple ocurrida durante las fiestas de Roa de Duero, pueblo de la provincia de Burgos ubicado en la comarca de la Ribera.

9 Agresión Detenida una mujer en Burgos por agredir a su pareja con un cuchillo de cocina

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado miércoles 20 de agosto a una mujer de 48 años como presunta autora de un delito de lesiones en el ámbito familiar, tras agredir a su pareja, un hombre de 50 años, utilizando un cuchillo de cocina. La arrestada también habría causado daños intencionados en la puerta de acceso al domicilio.

10 Aparatoso accidente Una colisión múltiple en Burgos deja una mujer herida

Un accidente de tráfico en la provincia de Burgos, en el que se han visto implicados tres turismos, ha dejado a una mujer de 88 años heridas y que ha tenido que ser atendida por los recursos sanitarios.

Varias llamadas al Centro de Emergencias 1-1-2 han alertado del accidente ocurrido en el kilómetro 44 de la AP-1, en sentido Vitoria, a la altura de Grisaleña.

