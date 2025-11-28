Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 28 de noviembre El tiroteo que se investiga como ajuste de cuentas y que deja un herido grave en Gamonal, el testimonio de los vecinos que presenciaron el suceso y el restaurante de la provincia que entra en la Guía Michelin, entre lo más leído de la jornada

1 Impactante suceso Un ajuste de cuentas por drogas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos

Un hombre de 47 años de edad resultó anoche herido de gravedad tras recibir varios impactos de bala en un tiroteo acontecido en plena calle Vitoria, en el barrio burgalés de Gamonal. El suceso tuvo lugar minutos antes de las 20:45 horas, cuando un sujeto abrió fuego con una pistola contra otro en plena calle, a la altura del número 163 de la vía.

2 Testigos del tiroteo en Burgos «Es algo que nunca esperas ver»

Sorpresa, indignación y sí, miedo. Eso es lo que sintieron ayer las numerosas personas que se encontraban o pasaban cerca del cruce entre las calles Vitoria y Doña Constanza, en pleno corazón del barrio burgalés de Gamonal, donde un hombre que continúa en busca y captura abrió fuego en plena calle contra otro.

3 Gastronomía El restaurante de la provincia de Burgos que entra en la Guía Michelin 2026

Tras conocer los locales que han conseguido alguna estrella Michelin o se mantienen con ellas, hemos sabido que un restaurante de Burgos se ha incorporado, un día después de la gala, a la Guía Michelin. El restaurante Abadesa, situado en Villagonzalo Pedernales, concretamente en la carretera Madrid-Irún, kilómetro 235, ha sido seleccionado por la Guía Michelin 2026, consolidándose como un nuevo referente de la parrilla en la provincia.

4 Sucesos Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

Una anciana ha resultado herida tras ser atropellada en Burgos. El suceso ha ocurrido durante la mañana del jueves, 27 de noviembre, en el barrio de Los Vadillos de la capital. Sobre las 10:19 horas de la mañana, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso.

5 Operación de la Guardia Civil Detienen a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento

La que fuera abadesa de Belorado bajo el nombre de Sor Isabel de la Trinidad, o Laura García de Viedma en la vida ordinaria, ha sido detenida por la Guardia Civil de Burgos en el marco de un registro efectuado en el convento beliforano.

6 Accidente Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión

Briviesca se ha despertado este jueves, 27 de noviembre, con un buen susto. Un fuerte ruido, seguido por una columna de humo, alertaba a los vecinos de este pueblo situado al este de la provincia de Burgos.

7 Operación de la Guardia Civil Dos monjas cismáticas de Belorado y un anticuario, detenidos por la venta ilegal de patrimonio histórico

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos exreligiosas y un anticuario, tras los registros efectuados en el convento de Santa María de la Bretonera de Belorado, en Burgos y en el monasterio de Santa Clara de Orduña, en Bizkaia.

8 Sucesos Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que se lleven a las mayores del monasterio de Orduña

A última hora de la noche del jueves, y según informaciones del portavoz de las monjas cismáticas de Belorado, Francisco Canals, la comunidad de rebeldes había impedido que la Guardia Civil rescatara del convento de Orduña a las cinco monjas mayores que constituyen la comunidad clarisa de Belorado.

9 Gastronomía Pucheras al fuego, la tradición gastronómica que convierte a un pueblo de Burgos en capital del sabor en Las Merindades

Desde bien pronto por la mañana Villarcayo ya huele a humo. En las plazas y calles del centro de este pueblo de Burgos, en Las Merindades, los vecinos comienzan a levantar los primeros soportes de hierro, las brasas comienzan a chisporrotear y los calderos cuelgan sobre el fuego. Es el preludio de una de las imágenes más típicas del municipio: decenas de pucheras alineadas, borboteando al fuego mientras el aroma de la alubiada envuelve la villa.

10 Galardones Los Premios Pura Cepa reconocen el talento de una tierra «que no presume, pero impresiona»

Burgosconecta, el periódico digital líder en la provincia, ha entregado este jueves en el Fórum Evolución sus Premios De Pura Cepa que alcanzan la quinta edición y ponen en valor el talento burgalés.

Los galardones se han entregado en una gala presentada por el cómico Dani Delacámara que ha hecho de maestro de ceremonias en una puesta en escena marcada por el humor, interrelacionando con el público, en lo que ha denominado la entrega de los «Oscars de Burgos».

