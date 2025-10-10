Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 10 de octubre La muerte de dos personas en un accidente en Montorio, el grave accidente ocurrido el jueves en la AP-1 y las diferencias de la renta por barrios, entre lo más leído de la jornada

Estado de los vehículos tras el accidente en el que han muerto dos personas en Burgos.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 10 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

1 Trágico accidente Mueren dos personas en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos

Dos personas, un hombre y una mujer, han muerto en un grave accidente ocurrido este viernes en las carreteras de Burgos. El suceso ha ocurrido en Montorio, al colisionar frontalmente dos turismos a las 13:20 horas.

2 Sucesos Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos

Una mujer ha resultado herida en un grave accidente en la AP-1, en Burgos, tras colisionar un camión y un turismo. El suceso se ha producido a las 15:59 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del siniestro en el kilómetro 36 de la citada vía, en sentido Vitoria, a la altura de Briviesca.

3 Economía doméstica Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos

La riqueza va por barrios. Y Burgos no es una excepción, ni muchísimo menos. De hecho, de acuerdo a los datos consignados por la Agencia Tributaria, más de 13.200 euros de renta bruta media separaban a finales de 2023 el barrio más rico del más pobre de la capital provincial.

4 Gastronomía El secreto de la comida georgiana que se esconde en un bar de Burgos

Burgos siempre ha sido tierra de buena mesa, de cuchara, de vino y morcilla, pero también de acogida. En los últimos años, la gastronomía burgalesa ha comenzado a mezclarse con los aromas del mundo y en una de las calles más céntricas y con más afluencia de gente late un pedazo de Georgia.

5 Sucesos Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado en la mañana de este viernes, 10 de octubre, en el interior de un vehículo aparcado en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro. Según relatan algunos testigos, habría sido una trabajadora del servicio de estacionamiento regulado (zona azul) quien habría dado la voz de alarma al percatarse de que un varón permanecía inmóvil dentro del coche.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Herido un joven en un aparatoso accidente en la N-122 en Burgos

Un aparatoso accidente con un camión y un turismo implicados ha obligado a cortar de forma parcial un tramo de la N-122 en sentido Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido este jueves a las 18:05 de la tarde en el kilómetro 257, en el término municipal de Vadocondes.

7 Ganadería La granja de un pueblo de Burgos que duplicará su número de cerdos

En enero de 2024, los registros de la Junta de Castilla y León señalaban que en San Juan del Monte había 157 cerdos. Sin embargo, en la localidad del sur de Burgos había una granja con permiso para albergar 1.999 animales. Ahora, esta explotación ganadera ha obtenido licencia para aumentar su número de cochinos hasta los 5.116.

Newsletter

8 Impulso al medio rural El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas

Con la intención de no perder población, e incluso de ganarla, muchos pueblos de la provincia de Burgos tratan de vender parcelas. Ligan estas transacciones a la construcción de viviendas, con el fin de que el núcleo de localidades como Contreras crezca y, con suerte, también el padrón.

9 Balance Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos

El dispositivo de vigilancia y control del cumplimiento de la legalidad realizado por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Burgos con motivo de la vendimia en las denominaciones de origen de la Ribera y Arlanza se ha saldado este año con tres detenciones y la tramitación de ocho sanciones por irregularidades en el ámbito laboral.

10 Urbanismo Las obras en las antiguas naves de Manuel Altolaguirre se encarecen en 163.000 euros

Las obras de demolición de las antiguas naves abandonadas en la calle Manuel Altolaguirre y la urbanización de la parcela donde se levantaban se desbloquean.

Tres meses y medio después de que los trabajos se paralizaran por la detección de tierras contaminadas por restos biológicos, el Ayuntamiento de Burgos ya ha dado luz verde a la modificación del proyecto que permitirá a los operarios de Alpesa volver al tajo.

Temas

Las noticias imprescindibles del día