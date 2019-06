El socialista Álvaro Morales y la 'popular' Montserrat Ibáñez recibirán la vara de mando en Briviesca y Quintanar de la Sierra Briviesca, a la izquierda, y Quintanar de la Sierra, a la derecha. / BC En la Bureba, PSOE y Asamblea Briviesca reeditaron el pacto firmado en 2015, aunque cambian el nombre y el partido del alcalde | En el sureste, AQUI garantiza su voto a la candidata del PP CÉSAR CEINOS Burgos Sábado, 15 junio 2019, 09:04

El socialista Álvaro Morales será investido alcalde de Briviesca y la 'popular' Montserrat Ibáñez será nombrada regidora de Quintanar de la Sierra en la sesión plenaria que se llevará a cabo esta mañana en cada ayuntamiento para constituir la respectiva corporación municipal.

En la capital de la Bureba, PSOE y Asamblea Briviesca (Podemos-IU) reeditaron el pacto de gobierno que firmaron en 2015 y que aupó a la Alcaldía al 'morado' Marcos Peña. En esta ocasión, el regidor será Morales, el líder de la candidatura más votada entre las dos fuerzas del acuerdo en las pasadas elecciones municipales. El PSOE obtuvo cuatro ediles y Asamblea Briviesca, tres. Con siete concejales entre ambas formaciones controlarán la mayoría absoluta de la Corporación municipal briviescana.

En Quintanar de la Sierra, Asamblea Quintanar (AQUI) apoyará a la candidata del PP, Montserrat Ibáñez. Las dos fuerzas suman cinco concejales en un Consistorio formado por nueve ediles, por lo que parece muy difícil que la cabeza de lista 'popular' no siga en el cargo.

En cambio, en otros municipios medianos de la provincia en los que ningún partido consiguió la mayoría absoluta, el nombre del alcalde, salvo cambio o comunicación de última hora, se conocerá tras la votación plenaria de esta mañana. Iniciativa Merindades de Castilla (IMC), Ciudadanos y Partido Popular no habían llegado ayer por la tarde a ningún acuerdo en Villarcayo, aunque casi seguro que se deje gobernar en minoría a IMC, y en Salas de los Infantes aún estaba todo abierto, o al menos es lo que señalaron a BURGOSconecta.

La candidata a la Alcaldía de Salas por Agrupación Cívica Salense (ACS), Ada Marcos, explicó que comunicó su propuesta de gobierno a los partidos restantes con representación en el Consistorio (PP, Cs, PSOE y Vox) y no encontró respuesta. Desde las filas 'populares', Francisco Azúa no se aventuró a hablar de ningún pacto, mientras que Julián Ruiz, de Cs, reconoció que existen varias posibilidades de investidura, aunque no se decantó por ninguna.

Dudas también había en Espinosa de los Monteros, ya que no existe -o al menos, así parece- ningún acuerdo público para elegir al alcalde a escasas horas de la convocatoria de reunión, y en Lerma, municipio en el que también se decidirá todo a última hora.

En el caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta en la votación en estos cuatro municipios, los regidores serán los cabezas de las listas más votadas: Adrián Serna (IMC) en Villarcayo, Ada Marcos (ACS) en Salas de los Infantes, Jean Paul Sánchez (PSOE) en Espinosa de los Monteros) y Miguel Ángel Rojo (PSOE) en Lerma.

Aranda de Duero

Tampoco hay nada oficial, pero también todo parece indicar que la alcaldesa de Aranda de Duero en funciones, Raquel González (PP), seguirá un mandato más liderando el Ayuntamiento de la capital de la Ribera gracias a un acuerdo, pendiente de cerrar, de PP, Cs y Vox.