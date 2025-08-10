Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 10 de agosto La agresión con arma blanca de madrugada en Burgos y alguna anécdota del festival Sonorama Ribera, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo

Un joven de 23 años ha resultado herido en Burgos por una agresión con arma blanca en la madrugada del sábado al domingo 10 de agosto. El suceso ha ocurrido sobre las 3.17 horas, cuando el centro de emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se avisaba del suceso. La agresión se ha producido en la calle Calzadas. El hombre ha resultado herido por arma blanca por una agresión y presentaba heridas en la espalda y el brazo.

2 Curiosidades de un festival Los Bomberos de Aranda dan la sorpresa en la plaza del Trigo durante el Sonorama

El calor apretaba fuerte en la mañana del sábado en la plaza del Trigo de Aranda de Duero. Aunque no habían comenzado los conciertos, la gente ya empezaba a llenar el espacio sin saber que aún les esperaba otra sorpresa: los Bomberos de Aranda.

3 Sucesos Arde una vivienda de madrugada en el barrio de Burgos de Villímar

Susto de madrugada en Burgos, una casa ha ardido en la noche del sábado 9 de agosto en el barrio de Villímar. Sobre las 0.45 horas se recibió el aviso que informaba de que se había desatado un fuego en una vivienda de este barrio burgalés. Dos dotaciones de Burgos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Precisamente, el incendio comenzó cuando otros compañeros del Parque de Bomberos se encontraban abriendo una puerta para auxiliar a una persona impedida en su domicilio en otro punto de la ciudad.

4 Recorrido siniestro y curioso El pueblo abandonado de Burgos con tumbas saqueadas, huesos al descubierto y un pasado que resiste al olvido

En algún rincón olvidado de la provincia de Burgos, perdido entre páramos agrietados y tierras de cultivo, hay un pueblo al que ya nadie acude a dormir. Ninguna casa está habitada, pero los que tuvieron que abandonar el lugar siguen recordando su nombre, no olvidan sus raíces. Dan fe de ellos los carteles con poemas y textos que hay colgados en algunas puertas de estas casas abandonadas.

5 Accidente de tráfico Dos heridos en la colisión y vuelco de dos coches en Burgos

El choque y posterior vuelco de dos coches en la provincia de Burgos ha dejado a dos personas heridas. El accidente ha ocurrido en la madrugada del sábado al domingo 10 de agosto, sobre las 3.20 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido la llamada en la que se informaba del suceso.

6 Aniversario Los 100 años de Nieves, la telefonista que fue el alma de un pueblo de Burgos

El pasado 5 de agosto no fue un día cualquiera en la residencia de mayores Río Arlanza de Salas de los Infantes. Allí, rodeada de flores, aplausos y recuerdos, Nieves sopló las velas de su 100 cumpleaños. Nacida en 1925 en Moncalvillo, un pequeño pueblo de Burgos al que siempre ha estado muy unida, su vida ha sido un ejemplo de carácter, ingenio y dedicación a su comunidad.

7 Accidente de tráfico Herida una mujer atropellada por un coche en Aranda

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un coche en Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido sobre las 19.43 horas, cuando ha entrado la llamada al centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León. Aranda se encuentra inmersa en el festival de música Sonorama Ribera, por lo que la ciudad afronta una gran afluencia de gente. El atropello ha ocurrido en la calle San Antón, a la altura del número 11. Esta semana también ha dejado otro atropello, el de un hombre de 70 años en un pueblo de Burgos, Palazuelos de Muñó.

8 Accidente Un motorista resulta herido en un choque con un turismo en Burgos

Los servicios de emergencia de Castilla y León recibían a las 12:50 del mediodía del domingo 10 de agosto un aviso por una colisión entre un motorista y un turismo. Este accidente ha tenido lugar en la BU-576, a la altura del kilómetro 6, en las cercanías de la localidad de Espinosa de los Monteros.Se trata del segundo accidente del día después de que dos vehículos chocaran entre ellos esta madrugada en la Ribera del Duero, en la localidad de Fuentecén.

9 Temperaturas Verano atípico en Burgos: julio es más frío que junio por primera vez en 22 años

La provincia de Burgos ha registrado un julio variopinto en cuanto a temperaturas se refiere, y así lo confirman los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tuvo un comienzo muy caluroso, pero terminó siendo más fresco de lo normal. De hecho, el mes de junio (20,6 ºC) tuvo una mayor temperatura media que el periodo que acabamos de terminar (19,6 ºC), superándolo en un grado.

10 Solidaridad La fotografía como salvavidas: Burgos impulsa un concurso nacional para fomentar la adopción de perros y gatos

La asociación Pet Friendly Burgos vuelve a movilizar a amantes de la fotografía y defensores de los animales con el lanzamiento de la segunda edición del Concurso Nacional de Fotografía Peluditos en Adopción, que este año amplía su foco para incluir no solo a perros, sino también a gatos que esperan encontrar un hogar.

Con el respaldo de la marca de nutrición animal Ultima de Affinity, el concurso se celebrará entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre de 2025. Podrán participar tanto fotógrafos profesionales como aficionados así como asociaciones protectoras y voluntarios de toda España, excepto en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias.

