Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 16 de noviembre El pueblo que despide a una pionera de la repoblación, un accidente con tres heridos y el descubrimiento de un conjunto de armaduras del siglo XVI, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:07

1 Iniciativas rurales El pueblo de Burgos que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural

Hace casi cuatro años Zorayda Estrella Morillo llegó desde Madrid a Belorado, un pueblo de Burgos, para dar una nueva vida al Bar Acha, un negocio familiar cerrado desde hacía varios años que esperaba un impulso. Ahora, por motivos de salud y familiares, Zorayda ha tenido que regresar a la República Dominicana, dejando atrás una historia de integración, amistad y esfuerzo que refleja el trabajo de repoblación rural que está haciendo desde hace años Belorado. Uno de los primeros pueblos de España en contar con una concejalía de Repoblación.

2 Accidente Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos

Un accidente frontal entre dos turismos ocurrido a las 13:47 horas de este viernes, en el kilómetro 84 de la CL-629, en Merindad de Montija, ha dejado varios heridos y una de ellos atrapado en uno de los vehículos.

3 Arqueología El pueblo de Burgos en el que se ha descubierto un impresionante conjunto de armaduras del siglo XVI

Durante los trabajos arqueológicos en el Palacio de Avellaneda de Peñaranda de Duero, en Burgos, se ha encontrado un valioso conjunto de armaduras del siglo XVI. El hallazgo se produjo en la zona sur del palacio, donde un pozo contenía numerosas piezas de arnés sumergidas en agua, incluyendo cascos de tipo capacete y celada, petos, espaldares, protecciones para caballos e incluso un cañón de pequeño calibre.

4 Medio rural El pueblo de Burgos que vende ocho parcelas para construir casas y atraer nuevos vecinos

Un pueblo de Burgos vende ocho parcelas para construir futuras viviendas. Se trata de Cascajares de la Sierra, un municipio que cuenta con 27 habitantes censados y que se encuentra a unos 46 kilómetros de Burgos.

5 Sorteos y loterías La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos

El sorteo de la Primitiva ha dejado, este sábado 15 de noviembre, un premio de 109.257 euros, en la ciudad de Burgos. La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 48 23 31 32 41 39, complementario: 49 y reintegro: 2 y el Joker: 1857225. La recaudación ha ascendido a 10.774.809 euros.

6 Accidente Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda

En la tarde de este sábado 15 de noviembre, sobre las 18.45 horas, se ha informado de un accidente de tráfico en la Plaza de los Jardines Don Diego, en la rotonda, en la ciudad de Aranda de Duero, en el sur de la provincia de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

7 Demografía Burgos seguirá creciendo hasta 2039 gracias a los migrantes pero se hundirá la población joven

La provincia de Burgos se prepara para vivir un escenario demográfico complejo durante los próximos quince años. Según las proyecciones oficiales de la Junta de Castilla y León, el territorio experimentará un ligero crecimiento poblacional, impulsado casi en exclusiva por la inmigración exterior. Sin embargo, este avance apenas servirá para mitigar las tendencias de fondo, pérdida de población joven, descenso de personas en edad laboral y fuerte incremento del envejecimiento.

8 Protesta Dos mil personas reclaman en Burgos la reapertura del Tren Directo en el octavo aniversario del plante

El octavo aniversario de las concentraciones en las que la población burgalesa ha pedido la reapertura de la línea ferroviaria Madrid–Aranda de Duero–Burgos quiere ser la «gran movilización social» que debe marcar el principio de un «cambio real» en las políticas de transporte del Gobierno. Al menos ese es el deseo del alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje. Así lo ha manifestado en la multitudinaria protesta celebrada este sábado 15 de noviembre en Burgos.

9 Sucesos Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

La madrugada de este domingo 16 de noviembre ha dejado un nuevo siniestro vial en Aranda de Duero. Según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, a las 4:17 horas la Sala de Operaciones recibió un aviso por un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Palencia, dentro del término municipal arandino.

10 Reconocimiento El pediatra de Burgos de 104 años que ha marcado Aranda y es homenajeado como una leyenda

Basilio Ordóñez es un pediatra de Aranda de Duero, ciudad de la provincia de Burgos, quien a sus 104 años es el colegiado más longevo del Colegio de Médicos de Burgos. Más de un siglo de vida en el que ha sido testigo de grandes transformaciones científicas y sociales y décadas dedicadas a su profesión y a sus pacientes.

El Colegio Oficial de Médicos de Burgos (COMBU) ha rendido un homenaje a Basilio Ordóñez en su ciudad, Aranda. Allí, compañeros y pacientes destacaron que no solo ha sido un médico histórico, sino una auténtica leyenda viva «cuyo ejemplo continúa iluminando la profesión».

