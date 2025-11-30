Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 30 de noviembre El atropello de una mujer en Medina de Pomar, la celebración del II Foro de Grandes Ciudades y las puertas diseñadas por Antonio López para la Cetedral de Burgos, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos Herida tras ser atropellada en Burgos

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida tras sufrir un atropello a las 19:35 horas de este sábado, 29 de noviembre, en la avenida de Vizcaya, en el municipio burgalés de Medina de Pomar.

2 Política El PP calienta motores en Burgos ante la manifestación de Madrid contra Sánchez

El PP se ha puesto las pilas este viernes y sábado en Burgos en la reunión del II Foro de Grandes Ciudades gobernadas por este partido. En la víspera de la manifestación que han convocado en Madrid en contra de la gestión del presidente, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra «la corrupción» desde la «honestidad que representa su partido». Una especie de entrenamiento para agitar el momento político, cuyo epicentro nacional ha tenido en el Fórum antes de trasladarse este domingo a Madrid.

3 Patrimonio Las puertas de Antonio López se abren al público en la catedral de Burgos

Las puertas de Antonio López pueden ser visitadas por los burgaleses y turistas que se acerquen a la Catedral a partir de este domingo 30 de noviembre. Estas puertas deben servir, no solo para contemplar el arte de un creador moderno, sino para ofrecer la oportunidad de redescubrir el primer templo gótico del mundo. Así, a partir de estas fechas, todos los burgaleses podrán contemplarlas y evaluar lo que los promotores han descrito como un proyecto «largo, complejo y de enorme valor artístico».

4 Subvenciones Los 195 bares y comercios rurales de Burgos que se beneficiarán de una ayuda de 1.500 euros

Los dueños de casi 200 negocios rurales de la provincia de Burgos se beneficiarán de una subvención de 1.500 euros. Son las otorgadas por la Diputación, que incluyen a comercios y hosteleros de todas las partes de la provincia.

5 Pueblos bonitos Un pueblo de Burgos entra a formar parte de los más Bonitos de España

Burgos, tierra de lugares con encanto, está de celebración, suma un nuevo motivo de orgullo, consolidándose como referente nacional en patrimonio rural. La entrada de Santa Gadea del Cid en la red de Los Pueblos más Bonitos de España en 2026 no solo supone un reconocimiento para esta villa medieval, sino que fortalece aún más la posición de la provincia, que ya suma ocho localidades dentro de este prestigioso listado.

6 Asentamiento rural El pueblo de Burgos que ofrece un alquiler por 250 euros al mes para atraer jóvenes y familias

El pueblo de la provincia de Burgos de Santa Cruz del Valle Urbión, en la comarca Montes de Oca, ha sacado a alquiler una vivienda. Se oferta por 3.000 euros al año que se deben pagar en mensualidades de 250 euros. Además, este tipo de arrendamientos está exento de pagar el IVA.

7 Burgos Misteriosa El vínculo mágico entre la catedral de Burgos y la de Colonia

La Catedral de Burgos esconde un secreto que le vincula directamente con una catedral europea a la que le une su estética y su magia. Se trata de la catedral de colonia. Sus agujas y las de la catedral de Burgos son el más vivos reflejo de que están unidas por el pespunte de las ideas y de la genialidad de Juan de Colonia.

8 Economía rural La comarca del Arlanza creó 128 empleos entre 2014 y 2020

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR) ha concluido la gestión del Programa de Desarrollo Rural LEADER 2014–2020. Según los resultados que se han obtenido, destacan los 3.743.057 euros de ayuda pública que se han invertido alrededor de esta zona.

9 Venta ilegal De un pueblo de Burgos a Buenos Aires: el insólito viaje de un retablo del siglo XVI

Esta semana se conocía la detención de la exabadesa de Belorado y otras de las monjas cismáticas por la presunta venta ilegal de piezas pertenecientes al convento beliforano. Pero vender bienes culturales no es algo nuevo, ha pasado y pasará siempre y en Burgos hay varios ejemplos.

10 Economía Las exportaciones burgalesas siguen marcando récords en mitad de la guerra arancelaria

Suma y sigue. La expansión del mercado exterior de Burgos parece no encontrar techo. Lejos de ello, el volumen de exportaciones de las empresas burgalesas no hace sino incrementarse paulatinamente, marcando máximos históricos trimestre tras trimestre, tal y como demuestran los datos del Ministerio de Comercio, que reflejan un continuo y sostenido crecimiento en este sentido.

