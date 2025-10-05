Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 5 de octubre Un rescate bajo los efectos del alcohol, los pueblos más ricos y unas subvenciones directas al medio rural, entre lo más leído del día

Domingo, 5 de octubre 2025

1 Sucesos Rescatan a una mujer que se había lanzado al río bajo los efectos del alcohol en Aranda

Los Bomberos de Aranda, junto con Policía Local y Nacional, han participado en el rescate de una mujer del río Arandilla en Aranda de Duero. La anécdota, finalmente, ha tenido un desenlace sin heridos, pero ha sobresaltado a los vecinos que paseaban y pasaban la mañana soleada de este sábado 4 de octubre por la zona.

2 Economía Los pueblos más ricos de la provincia de Burgos en 2023

Cardeñajimeno volvió a ser en 2023 el municipio de más de 1.000 habitantes más 'rico' de la provincia de Burgos, con una renta bruta media de 37.743 euros y una renta media disponible de 29.402 euros por habitante, de acuerdo a los datos publicados esta semana por parte de la Agencia Tributaria en función de las declaraciones del IRPF.

3 Ayudas medio rural Los 17 pueblos de Burgos que recibirán subvenciones directas de la Diputación

La Diputación de Burgos adjudicará 17 ayudas a 17 localidades de la provincia por valor de 297.000 euros de forma directa. Estos pagos se realizarán de forma automática, sin pasar por ninguna convocatoria oficial, y han sido firmadas por el responsable de la Comisión de Hacienda, Jorge Castro Urbiola.

4 Semana Cidiana Burgos se convierte en capital del medievo: gran desfile medieval y emotivo pregón en honor al Cid

Burgos ha vuelto a sumergirse en el espíritu medieval durante la celebración de la Semana Cidiana, una cita ya imprescindible en el calendario cultural de la ciudad. Miles de burgaleses y visitantes han llenado las calles del casco histórico para rendir homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en una jornada marcada por el colorido, la música y la emoción. Este sábado 4 de octubre tenía lugar unos de los actos más simbólicos y visuales: el desfile y el pregón.

5 Test ¿Cuánto sabes sobre el Cid Campeador y su huella en Burgos?

Rodrigo Díaz de Vivar, más comúnmente conocido como el Cid Campeador, es uno de los personajes más importantes de la provincia de Burgos. Fue una figura vital durante la Reconquista, pero... ¿Cuánto sabes realmente sobre su historia y su legado? Te proponemos diez preguntas para poner tu conocimiento a prueba.

6 Sucesos Herido un ciclista tras colisionar con un turismo en Burgos

Un hombre de 56 años ha resultado herido en la tarde de este domingo 5 de octubre tras sufrir una colisión entre un turismo y una bicicleta en Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

7 Sucesos Herida al caerse de la moto en una carretera secundaria de Burgos

Una mujer de 52 años ha resultado herida en la tarde de este sábado 4 de octubre tras sufrir una caída de una motocicleta en el término municipal de Canicosa de la Sierra, en la comarca d ePinares de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

8 Deudas municipales Saltando Charcos lleva sus demandas al Pleno de Burgos con un gran apoyo vecinal

Cuando una organización cuenta con el apoyo de todo un barrio, del tejido asociativo, de los padres de los chicos y chicas con los que trabajan y entre todos sienten unidad, es fácil que las propuestas surjan, sean efectivas o al menos busquen serlo, y entre todos hagan comunidad para salvar un trabajo eficaz con los jóvenes.

9 Sucesos Alarma en Burgos por un incendio intencionado de unos colchones en un parque de Gamonal

Durante la tarde de este domingo, 5 de octubre, se ha producido un incendio en el parque Buena Vista de Burgos, ubicado en el barrio de Gamonal, después de que varios jóvenes, según han relatado vecinos de la zona, prendieran fuego a varios colchones abandonados en el lugar.

10 Con mucho arte Tizona, la espada del Cid que engañó a la historia: leyenda y verdad en el Museo de Burgos

Durante siglos, la espada «Tizona» ha sido uno de los objetos más venerados del patrimonio español. Exhibida con orgullo en el Museo de Burgos y atribuida al mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, esta arma legendaria ha simbolizado la caballería, la honra y la historia medieval castellana.

Sin embargo, una investigación reciente pone en duda lo que muchos daban por hecho: la espada de Burgos no es la auténtica Tizona, ni jamás estuvo en manos del Cid.

