Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 12 de octubre La despedida del matrimonio de Aguilar fallecido en un accidente de tráfico, la nueva tienda de galletas artesanas que abre en Burgos y la muerte de un corredor de la Demandasauros en Salas de los Infantes, entre lo más leído de la jornada

Entrada a Aguilar de Campoo, en Palencia. En detalle imagen que acompaña la esquela del matrimonio de Aguilar fallecido en Montorio.

BURGOSconecta Burgos Domingo, 12 de octubre 2025, 19:59

1 «Es un suceso traumático» Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos

«Es un suceso traumático para el municipio». Con estas palabras describe Maria José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo, el sentir de la localidad tras conocer la muerte de dos de sus vecinos en un grave accidente de tráfico ocurrido este viernes en Montorio, en la provincia de Burgos.

2 Gastronomía La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos

La calle Laín Calvo, en pleno centro de Burgos, cuenta desde este viernes con un nuevo establecimiento de lo más dulce: una tienda de galletas. O mejor dicho, una fábrica de galletas. Es la frase que acompaña a la marca que acaba de iniciar su andadura en la capital, Galletanas.

3 Tragedia deportiva Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes

Un corredor ha muerto este domingo por la mañana cuando participaba en la prueba deportiva BTT de la Demandasaurus en Salas de los Infantes, Burgos. El varón, de 60 años, se ha desvanecido repentinamente y los servicios sanitarios no han podido hacer nada para reanimarle. La prueba deportiva ha sido suspendida.

4 Accidente de tráfico Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos

Un nuevo accidente tuvo lugar en la carretera N-627 durante la tarde de ayer. Después de que el pasado viernes un matrimonio perdiera la vida en una colisión frontal en la misma carretera, se produjo una colisión entre un turismo y una autocaravana por la que tuvo que ser atendida una mujer.

5 Vivienda Los 13 nuevos pisos que ha adquirido el Ayuntamiento de Burgos para fines sociales

El Ayuntamiento de Burgos ha adquirido a Building Center la propiedad de 13 viviendas por un importe de 900.000 euros. Estas viviendas van a ir destinadas a fines sociales, «a familias que se encuentran en riesgo o en situación de vulnerabilidad social». La Junta de Gobierno local daba el visto bueno a esta transacción que irá a engrosar el Parque Municipal de Viviendas que gestiona la Gerencia de Servicios Sociales.

6 Cuestionario ¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?

Con alrededor de 14.300 kilómetros cuadrados de superficie, Burgos es una de las provincias más extensas de toda España. Y una de las más singulares en términos naturales, históricos y artísticos. Buena fe de ello lo dan los innumerables tesoros que jalonan su geografía, desde frondosos bosques y enormes cascadas, ruinas de civilizaciones antiguas o monasterios cistercienses ¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre los tesoros de la provincia con este test visual?

7 Policía Nacional Detrás de los traslados de presos en Burgos: «Lo han intentado, pero en 18 años nadie se ha fugado»

De una forma discreta, en contacto directo con presos y detenidos, en alerta constante y respetando el honor y dignidad de las personas, el Servicio de Conducciones y Custodias de la Policía Nacional traslada a más de 2.400 personas privadas de libertad al año en la ciudad de Burgos.

8 Obituario Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica

Annie Hall, la excéntrica e inolvidable hippie que enamoró a millones de espectadores hace casi 50 años, se despide para siempre. El personaje estaba escrito 'ex profeso' por Woody Allen para Diane Keaton, que falleció este sábado a los 79 años dejando un exquisito legado en el séptimo arte y medio centenar de películas tras de sí. Hall era el verdadero apellido de Keaton y Annie su apodo, y por este rol pasará a la historia de la gran pantalla en letras doradas.

9 Reformas Servicios Sociales de la Junta tendrá un nuevo edificio en Burgos en la primavera de 2027

La rehabilitación del Pabellón 3 del edificio del antiguo Hospital Militar de Burgos está más cerca. En este espacio, la Junta de Castilla y León tiene pensado implantar las oficinas para la nueva sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y la unidad de valoración y atención a personas con discapacidad. Según los plazos que maneja la junta, hay dotación presupuestaria para 2026 y 2027.

10 La dificultad de alquilar en los pueblos Por qué es tan difícil alquilar en el medio rural de Burgos: de la desconfianza a las casas por reformar

El medio rural de Burgos sufre un problema que no ayuda a avanzar en la repoblación. Es la falta de vivienda en alquiler en los pueblos.

Desconfianza, apego, estado de la vivienda…la realidad es que quien quiere ir a vivir al medio rural de Burgos tiene complicado encontrar una casa en alquiler.

