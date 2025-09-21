Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 21 de septiembre Un nuevo bar que ha abierto en la ciudad, los misterios de la Casa Consistorial de Burgos o el esperado reinicio de unas obras en Gamonal, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

1 Nuevo negocio El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos

«Atención, piezas por todas partes», así se presenta el nuevo bar que ha abierto en el centro de Burgos. Se trata de Puzzles, un local situado en la calle Las Tahonas, número 6.

2 Burgos Misteriosa Los fenómenos paranormales que se producen en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos

¿Está encantada la Casa Consistorial de Burgos? Haría falta una investigación en profundidad para determinar si esto es así y dar una respuesta lo más veraz posible. Sin embargo, los indicios hacen pensar que algo sí que pasa en el número uno de la plaza Mayor.

3 Obras en Burgos La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año

El Ayuntamiento de Burgos está a la espera de tener sobre la mesa el modificado del proyecto para que la empresa pueda retomar las obras, paralizadas meses atrás por la aparición de tierras contaminadas por restos biológicos, que serán trasladadas a un vertedero palentino.

4 Con mucho arte El popular apellido que podría tener su origen en Burgos

La historiadora del arte Elena Rodríguez desvela los orígenes del apellido Gómez, que podría haber nacido en la frontera entre la provincia burgalesa y Cantabria.

5 Recuperación de animales silvestres Los molinos eólicos matan 27 aves al mes en Burgos

El Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) recogió 2.651 ejemplares en 2024. La mayoría de estos seres vivos son aves y, además, la gran parte ingresan por colisiones con aerogeneradores en la provincia de Burgos.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Servicios municipales El Juzgado desestima la suspensión de la Escuela de Música por interés de los alumnos

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha confirmado hoy que el Juzgado Contencioso Administrativo de Burgos ha desestimado la medida cautelar solicitada por el prestador del servicio de la Escuela de Música Municipal para no reanudar el curso y desistir de la prórroga del contrato. La autoridad judicial hace referencia en el auto al «interés general de los alumnos» de la escuela.

7 Primeros pasos para Navidad La Navidad se adelanta en Burgos: comienza el montaje de las luces

Todavía es verano, sí, pero la Navidad ya se empieza a respirar en Burgos. No, no va a ocurrir como en Venezuela, donde comienza el 1 de octubre. Aquí se va a celebrar en diciembre y durante los primeros días de enero, como señala la tradición. Sin embargo, los preparativos ya han comenzado en la ciudad burgalesa con el inicio de los trabajos de montaje de las luces en la ciudad.

8 Música El Tribu vuelve a poner a bailar a Burgos

Burgos respira música. Así lo demuestra la ciudad cada vez que se dan la circunstancias y así ha vuelto a quedar patente este fin de semana con motivo de la celebración del Tribu, un festival que a fuerza de insistir se ha convertido ya un clásico en las postrimerías del estío burgalés.

Newsletter

9 Crisis de vivienda El stock de vivienda disponible en Burgos se desploma un 63% desde máximos históricos

El limitado ritmo de construcción de vivienda nueva, las ventajosas condiciones de acceso al crédito y el aumento de la población derivan en un escenario complejo, con mucha menos oferta y precios más altos.

10 Seguridad vial Cada vez menos positivos por alcohol, pero más por drogas en las carreteras de Burgos

Las sanciones tramitadas por la DGT por positivos por alcohol al volante en las carreteras de Burgos se han reducido en la última década en un 17,85%, pasando de las 756 de 2015, a las 621 del pasado año, pero en el mismo periodo las multas por positivos en los controles de drogas se han incrementado en un más que significativo 46,5%.

Temas

Las noticias imprescindibles del día