Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 6 de noviembre El obituario de Kike García, el nuevo supermercado que ha puesto fecha de apertura en el centro y el regreso de la Jira del Curpillos al Parral, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:22

1 Obituario Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta

La capilla del Tanatorio de San José se quedó pequeña. Centenares de personas quisieron este miércoles sumarse al homenaje a Kike en su funeral, oficiado en la capilla. A lo largo de los tres cuartos de hora de ceremonia, la emoción estuvo a flor de piel en los asistentes. Sobrevolaba sobre el templo un silencio de respeto e impresión sólo roto por el estruendoso aplauso cuando su féretro salía de la capilla.

2 Nueva apertura El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos

Burgos sumará en noviembre un nuevo punto de venta de la cadena PrimaPrix. La firma, especializada en productos de marca a precio rebajado, inaugurará su cuarto supermercado en la capital el próximo 20 de noviembre, en el número 3 de la calle San Juan, pleno centro de la ciudad.

3 Votación popular La jira del Curpillos regresará a El Parral

La jira del Curpillos regresará al parque del Parral, tal y como ha confirmado hoy la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que ha asegurado que el Ayuntamiento respetará el resultado de la consulta ciudadana realizada para decidir la ubicación de la tradicional fiesta, en la que la mayoría de los participantes se han decantado por El Parral en detrimento del paseo de La Quinta, donde se ha celebrado en los dos últimos años.

4 Dulce apertura La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local

La capital burgalesa suma un nuevo establecimiento dedicado en exclusiva a la tarta de queso. El local Melt, inaugurado esta semana en las instalaciones de El Corte Inglés, celebrará su apertura este sábado 8 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, con el reparto de cien porciones gratuitas para las primeras cien personas que se acerquen.

5 Sucesos Una complicada intervención en Miranda de Ebro evita que una mujer acuchille a varios agentes de la policía

La tarde de este martes, 4 de noviembre, pudo terminar en tragedia en Miranda de Ebro. A las 21:05 horas, la Policía Local fue requerida por el servicio de emergencias de SACYL para apoyar a su personal en un domicilio de la calle Castilla. Según fuentes policiales, una mujer de 37 años sufría un brote psicótico agresivo derivado de un cuadro de esquizofrenia y, al parecer, habría tratado de agredir a su pareja.

6 Provincia Autorizan la instalación de 7.400 paneles en dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos

Un pueblo de Burgos contará con dos parques fotovoltaicos ubicados en una sola parcela. Estos se instalarán en Villahizán de Treviño, en el término municipal de Villadiego, y contarán con casi 7.400 paneles con una potencia total de 3,845 megavatios.

7 Sucesos Tres jóvenes heridos en dos accidentes durante la noche en Burgos

Tres personas han resultado heridas durante la noche del miércoles al jueves 6 de noviembre en la provincia de Burgos. Los sucesos se produjeron a las 22:27 horas y sobre las 4:25 de la madrugada. El primer accidente se produjo minutos antes de las 22:30 del miércoles en la circunvalación de Burgos.

8 Momentazo televisivo La mujer de Burgos que irrumpió en La Revuelta disfrazada y terminó dando una clase de partos

Lo que comenzó como una intervención divertida durante La Revuelta, por el disfraz de la hormiga Trancas, se convirtió en una inesperada lección sanitaria en directo. La protagonista fue Piluca, una vecina de Burgos recién jubilada tras toda una vida como enfermera de neonatología, que sorprendió al público y a los colaboradores con un inédito simulacro de parto.

9 Sucesos Herido un ciclista en un accidente en Burgos

Un ciclista de 25 años ha resultado herido como resultado de una colisión con un turismo en la tarde del miércoles 5 de noviembre en la capital provincial. Se trata del segundo incidente de características similares en el mismo día.

10 Otro atropello Herida una mujer al ser golpeada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

La jornada de este jueves deja un nuevo atropello en la ciudad de Burgos. En esta ocasión, el suceso se ha producido cuando un turismo maniobraba marcha atrás en una plaza.

El 112 recibía una llamada a las 14:29 horas alertando del accidente en la plaza Foramontanos.

