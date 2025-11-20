Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 20 de noviembre El pueblo que invertirá 90.000 para tener una pista de pádel, el aviso de Aemet por nevadas en toda la provincia y el curioso rescate de una nutria en la ciudad, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

1 Provincia El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel

La localidad de San Pedro Samuel, una pedanía del Ayuntamiento de Pedrosa del Río Urbel, quiere construir una pista de pádel en una finca de su propiedad a la entrada del pueblo. En este lugar ya existe una pequeña pista polideportiva ejecutada recientemente. La reserva presupuestaria asciende a 89.684,67 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses desde que se firme el contrato.

2 El tiempo El aviso de Aemet por nevadas que se extiende a toda la provincia de Burgos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nieve durante dos días, de momento, en la provincia de Burgos. Para el jueves 20 de noviembre son dos comarcas las que están en aviso amarillo. El viernes 21 de noviembre el aviso se extiende a toda la provincia burgalesa.

3 Sucesos Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos

La Policía Municipal de Madrid ha desmantelado tres locales distintos situados en el distrito de Usera en los que se llevaban a cabo intervenciones estéticas sin los controles sanitarios ni la titulación homologada necesaria.

4 El Ayuntamiento no nos quiere ayudar El pueblo de Burgos que se manifestará para pedir más dinero para sus calles

La alcaldesa de Villanueva Matamala seguirá insistiendo para que esta pedanía de Arcos reciba un presupuesto más acorde a «sus necesidades». Por esta razón, el pueblo de Burgos ha convocado una manifestación para solicitar al Ayuntamiento de Arcos una subida de la partida anual.

5 Curioso suceso Rescatan en Burgos a una nutria atrapada en un coche

Sorpresa en Burgos por un amplio operativo desplegado para rescatar a una nutria que había quedado atrapada en el interior del capó de un turismo aparcado. Todo ha ocurrido este jueves por la mañana, cuando Policía Local, agentes medioambientales e, incluso, una grúa han tenido que acudir al barrio de San Pedro para rescatar a una nutria que ha acabado en el motor de un vehículo estacionado.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Natalidad Más de la mitad de los nacimientos en Burgos son ya fuera del matrimonio tradicional

El modelo de familia ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Tanto que más de la mitad de los nacimientos registrados en Burgos el año pasado fueron de parejas no casadas. No es un dato baladí; todo lo contrario, supone la certificación de una tendencia que viene asentándose con firmeza desde hace mucho tiempo en la sociedad española y que hoy es irrebatible.

7 Sucesos Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil

Tres detenidos en Burgos en distintas intervenciones policiales marcan la actividad reciente de la Policía Local en la capital. Dos de ellos son jóvenes de 15 y 18 años, señalados como presuntos autores de un delito de lesiones, mientras que el tercero, un hombre de 53 años, estaba reclamado por la Guardia Civil.

Newsletter

8 Burgos prepara su cabalgata Tres carrozas con trono para los Reyes Magos y otras tres temáticas

Ya huele a Navidad en las calles de Burgos. Hace unos días el Ayuntamiento procedía a la poda de los plátanos del paseo del Espolón para la instalación de las luces navideñas en sus ramas. Hace ya un mes, la empresa adjudicataria del servicio del alumbrado navideño, hizo lo propio con los elementos ornamentales; ahora es Festejos quien está preparando también el acto más importante de la Navidad en el ámbito infantil como es la cabalgata de los Reyes Magos.

9 Sucesos A disposición judicial en Burgos por provocar un incendio con una barbacoa

Una persona de 37 años de edad ha sido puesta a disposición judicial por parte de la Guardia Civil de Burgos como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave en el municipio de Alfoz de Bricia.

10 Operación policial Detenido en Burgos con una orden de ingreso en prisión de 15 meses tras pegar a un joven

Un hombre ha sido localizado y detenido en Burgos. Sobre él pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por una condena de 15 meses.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la capital a un hombre de entre 35 y 40 años el pasado 17 de noviembre.

Temas

Las noticias imprescindibles del día