Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 27 de noviembre El auxilio a un hombre tras caer y quedar inconsciente en plena calle en Burgos, los dos mercados efímeros que se celebran en dos casas durante pocas horas y el restaurante de la provincia de Burgos que ha quedado segundo en la final regional de hamburguesas

Policía Local y servicios sanitarios en el lugar del suceso en la avenida de la Paz

BURGOSconecta Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:42 Comenta Compartir

1 Sucesos Auxilian a un hombre tras caer y quedar inconsciente en plena calle en Burgos

Un hombre ha sido atendido en Burgos este miércoles por la tarde tras sufrir un incidente en plena calle. El 112 recibía una llamada a las 19:42 horas alertando de que un varón de mediana edad se había caído en la acera a la altura del número 28 de la avenida de la Paz.

2 Segunda mano Los dos mercados efímeros que se celebran en dos casas de Burgos durante pocas horas

Vuelven los mercados efímeros a la ciudad de Burgos. Esta vez, las ventas serán breves y durarán escasas horas. En ellas se podrán comprar todos los objetos de dos viviendas.

3 Gastronomía El restaurante de la provincia de Burgos que ha quedado segundo en la final regional de hamburguesas

El restaurante Acero, ubicado en la calle Ciudad de Haro, número 2, se ha convertido en el gran protagonista burgalés de la Golden Ibérica Burger 2025 tras alzarse con el subcampeonato de Castilla y León en la final autonómica celebrada este martes, 25 de noviembre, en Madrid.

4 Trágico suceso Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja

Un hombre de 59 años de edad, natural de Logroño pero vecino de una localidad de la provincia de Burgos, ha fallecido a primera hora de la mañana de hoy en un grave accidente acontecido en el kilómetro 465 de la N-232, en el término municipal de Foncea (La Rioja), muy cerca del límite provincial con Burgos.

5 Avispas La avispa asiática ya merodea por el centro de la ciudad de Burgos

Algunos vecinos de Burgos han confirmado en los últimos días la presencia de la avispa asiática (vespa velutina) en pleno centro de la ciudad. El testimonio de un ciudadano, acompañado de un vídeo, confirmaba hace unos días que la especie ya merodeaba por los alrededores de la Catedral y también en el barrio San Pedro.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Gastronomía El restaurante de la provincia de Burgos que entra en la Guía Michelin 2026

Tras conocer los locales que han conseguido alguna estrella Michelin o se mantienen con ellas, hemos sabido que un restaurante de Burgos se ha incorporado, un día después de la gala, a la Guía Michelin. El restaurante Abadesa, situado en Villagonzalo Pedernales, concretamente en la carretera Madrid-Irún, kilómetro 235, ha sido seleccionado por la Guía Michelin 2026, consolidándose como un nuevo referente de la parrilla en la provincia.

7 Quejas vecinales Vecinos de un pueblo de Burgos denuncian el cierre «fraudulento» de caminos y su mal estado

Desplazarse por Villarcayo, pueblo del norte de la provincia de Burgos, y sus alrededores es ahora más complicado de lo que era hace pocos años. Algunos vecinos de la localidad denuncian el cierre y la inaccesibilidad de algunos de los caminos que se encuentran en el municipio. Esta situación, como apuntan, «lleva años arrastrándose y perjudicando el derecho de los vecinos de libre tránsito».

Newsletter

8 Sucesos Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

Una anciana ha resultado herida tras ser atropellada en Burgos. El suceso ha ocurrido durante la mañana del jueves, 27 de noviembre, en el barrio de Los Vadillos de la capital.

9 Fiestas La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad

La Navidad pasada se encontraba en el paseo Sierra de Atapuerca, en su zona más cercana a la fuente ornamental y al Fórum Evolución. Este año, aunque se encuentra en el mismo entorno, la pista de patinaje sobre hielo de Burgos ha pasado a ubicarse en el aparcamiento de la plaza Santa Teresa, más alejado del centro, aunque con una buena y amplia zona de esparcimiento.

10 Incendios Intoxicado un hombre en el incendio de su vivienda en un pueblo del Alfoz de Burgos

Un incendio declarado en una vivienda de un pueblo del Alfoz de Burgos deja a una persona intoxicada. El suceso se ha producido a las 17 horas en la calle Huertos del municipio de Rioseras, cuando el 112 recibía una llamada alertando del fuego en una casa de dos plantas.

La Sala del 1-1-2 daba aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Burgos (cos) y Emergencias sanitarias Sacyl que enviaba recursos para atender a un varón de 80 años que había sufrido una intoxicación por inhalación de humo.

Temas

Las noticias imprescindibles del día