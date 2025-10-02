Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 2 de octubre Un mural, un programa de televisión rodado en Burgos, la manifestación en apoyo de la Flotilla, el túnel de la calle Santander o legumbres recuperadas en la provincia, entre lo más leído del día

Jueves, 2 de octubre 2025

1 Arte urbano El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo

La obra de los hermanos Sergare, con 200 metros cuadrados que fusionan naturaleza, arte clásico e industria, compite con 18 murales españoles en la plataforma global Street Art Cities.

2 Concurso El popular programa de televisión que se ha grabado en las calles de Burgos

´Lo sabe no lo sabe´ el concurso de Cuatro presentado por Xuso Jones recorre la ciudad buscando participantes dispuestos a apostar en sus divertidas preguntas de cultura general.

3 Culinario La hamburguesa de Burgos que busca conquistar Castilla y León

EUna hamburguesa de Burgos se medirá este domingo, 5 de octubre, en Palencia para conseguir el título de «Mejor Hamburguesa de Castilla y León». Se trata de la creación «Pollito Pío», elaborada por la Carnicería Antón, que representará a la provincia tras proclamarse ganadora del certamen burgalés celebrado en mayo.

4 Gastronomía Un chef de Burgos aspira a ser el mejor cocinero de carne de caza de España

El chef Nacho Rojo, responsable del restaurante Onírica de Burgos, ha sido seleccionado como finalista del Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025, que se celebrará el próximo 22 de octubre en Almagro, Ciudad Real.

5 Urbanismo Solo una empresa se presenta para redactar el proyecto de la calle Santander

Se ha cumplido el plazo previsto, el 29 de septiembre, para la presentación de ofertas de empresas para la realización del proyecto de peatonalización y construcción de un túnel en la calle Santander. Sin embargo, no ha atraído lo suficiente a los estudios de arquitectura, ya que, como ha confirmado la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, al término de la Junta de Gobierno celebrada este jueves, «solo una empresa» se ha presentado al concurso para la redacción del proyecto.

6 Sucesos La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado domingo a tres hombres de 22, 33 y 41 años, respectivamente, por la comisión de sendos delitos de desobediencia grave, lesiones e incumplimiento de orden de alejamiento en tres intervenciones diferentes.

7 En Aranda de Duero Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda

Un nuevo robo por alunizaje se ha producido en Aranda de Duero y, una vez más, afecta a una perfumería. En este caso se sitúa en la calle Río Lobos del Polígono Residencial de la capital ribereña. El suceso se producía este miércoles sobre las cuatro de la mañana y el estrépito del vehículo impactando contra el escaparate, seguido del sonido de la alarma del local, alertaba a los vecinos de la zona que han podido grabar los hechos desde sus ventanas.

8 Desde Burgos La manifestación a favor de Gaza improvisa su recorrido y corta varias calles de Burgos

La concentración a favor de la Flotilla, sin permiso para realizar una manifestación, aúna a un millar de personas protestanto por las calles de la capital en un recorrido improvisado.

9 Iniciativa rural Las legumbres y hortalizas perdidas de Burgos: así revive una asociación las variedades agrícolas en peligro de extinción

La asociación Agrolara lleva cinco años rescatando semillas olvidadas en las comarcas de Lara y Pinares, logrando recuperar doce variedades tradicionales como el garbanzo lareño o la alubia del río Pedroso.

10 Sucesos Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de estafa a través de internet, ocurrido en la comarca del Alfoz de Burgos.

Los hechos comenzaron semanas atrás, cuando la víctima encontró en Facebook un anuncio que ofrecía un contenedor marítimo por 1.200 euros.

