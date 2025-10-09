Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 9 de octubre La detención de un joven por violencia de género en el centro de la ciudad, el atropello de una niña de siete años y el servicio de maternidad del HUBU, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Jueves, 9 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

1 Sucesos Detenido un hombre por violencia de género en el centro de Burgos

Un hombre ha sido detenido en el centro de Burgos por un episodio de violencia de género, según confirma el Cuerpo Nacional de Policía. Los hechos han ocurrido cerca de las 13.30 horas de este miércoles 8 de octubre.

2 Accidente Herida una niña de siete años tras ser atropellada en la zona sur de Burgos

Una niña de siete años ha resultado herida este miércoles en un atropello en la zona sur de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 14:33 horas, cuando el 112 recibía el aviso en el que informaban que una menor había sido arrollada por un turismo en la calle San Pedro y San Felices, a la altura del número 53, junto al el cruce con la calle El Tejo.

3 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»

Una buena alimentación es la base para tener una buena salud. Para un recién nacido, lo es aún más. Por ello, desde el lunes 6 de octubre hasta el próximo día 11 se celebra en Europa la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se realiza en estas fechas porque coincide con la 40.ª semana del año, el mismo número de semanas para que una gestación se considere completa.

4 Oferta rural El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas

Con la intención de no perder población, e incluso de ganarla, muchos pueblos de la provincia de Burgos tratan de vender parcelas. Ligan estas transacciones a la construcción de viviendas, con el fin de que el núcleo de localidades como Contreras crezca y, con suerte, también el padrón.

5 Sucesos Dos accidentes simultáneos en Burgos dejan a un conductor atrapado y a un motorista herido

Dos personas resultaron heridas a primera hora de la mañana de este jueves, 9 de octubre de 2025, en Burgos, en accidentes que ocurrieron simultáneamente en diferentes puntos de la provincia.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Desobediencia Le pillan conduciendo ebrio y acaba detenido por salir corriendo para huir de la policía en Burgos

Un joven ha sido detenido en Burgos tras ser interceptado conduciendo ebrio, negarse a hacer la prueba de alcoholemia y huir a pie haciendo caso omiso de las indicaciones de los agentes de la Policía Local.

7 Fin de la búsqueda Localizada la vaquilla que se escapó en las fiestas de un pueblo de Burgos

La búsqueda de la vaquilla que se escapó de las fiestas de Medina de Pomar y que hirió a un hombre en su huida, ha llegado a su fin tras más de 24 horas. Así lo confirma la Guardia Civil de Burgos, que hallaba al animal en una finca cercana a la localidad este miércoles sobre las 14:30 horas.

8 Conflicto laboral La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio

El comité de empresa de Benteler Burgos amenaza con convocar una huelga indefinida en caso de no alcanzar en los próximos días un acuerdo con la dirección a respecto del nuevo convenio tras varios meses de negociaciones infructuosas.

Newsletter

9 Iniciativa rural El edificio con 125 años de historia que recuperará un pueblo de Burgos para ofrecerlo a nuevos inquilinos

Recuperar un edificio con 125 años de historia y atraer nuevos inquinos. Es el proyecto del Ayuntamiento de Montorio, un pequeño pueblo de Burgos, que ha encargado a la empresa Construcción, Arte y Restauración Garsan la obra de recuperación de la casa del cura por un importe total de 51.819 euros. Se trata de un inmueble en desuso que el Consistorio quiere recuperar y que se encuentra en la calle Rodríguez de la Fuente 13 de esta localidad.

10 Sucesos Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos

Una mujer ha resultado herida en un grave accidente en la AP-1, en Burgos, tras colisionar un camión y un turismo.

El suceso se ha producido a las 15:59 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del siniestro en el kilómetro 36 de la citada vía, en sentido Vitoria, a la altura de Briviesca.

Temas

Las noticias imprescindibles del día