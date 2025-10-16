Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 16 de octubre Un ciclista expulsado y vetado de por vida en China y la evacuación de dos edificios por un escape de gas, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 21:50 Comenta Compartir

1 Polémica Un ciclista de Burgos, expulsado y vetado de por vida de China por una publicación en redes sociales

El ciclista Mario Aparicio (Burgos BH) fue expulsado el domingo del Tour de Mentougou, en China, tras concluir la primera de las tres etapas de la carrera por colocar el icono de un cerdo junto a la bandera del país asiático. La polémica publicación, subida al perfil de Strava del corredor, fue borrada pocas horas después tras la polémica generada en las redes sociales de China.

2 Sucesos Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos

Un escape de gas registrado en el entorno de las calles San Zoles, Siervas de Jesús y beata Piedad de la Cruz, en la zona del Bulevar, ha activado minutos después de las 12 del mediodía de hoy todas las alarmas y ha obligado a evacuar a una veintena de personas de sus viviendas, así como a varios trabajadores. Al parecer, una máquina que en ese momento se encontraba trabajando en la zona ha perforado por accidente una de las tuberías de gas ubicadas bajo la acera.

3 Sucesos Detenido en Burgos un multirreincidente tras un robo con violencia en la terraza de un bar

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado viernes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras agredir a otro hombre y sustraerle la cartera. El detenido acumula múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio cometidos en varios establecimientos de la ciudad.

4 Sucesos Encuentran once kilos de explosivos durante la reforma de una casa en Burgos

La Guardia Civil ha neutralizado un hallazgo de material explosivo localizado en el interior de una propiedad situada en la Sierra de la Demanda. En el interior de una caja de cartón se encontró 11 paquetes de pólvora de mina nº 1, cada uno de ellos de un kilo de peso, y un rollo de mecha lenta de seis metros.

5 Sucesos Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar

La Guardia Civil aprehendió días atrás en la autovía A-I, a su paso por la comarca de la Ribera del Duero, 20 fardos de hachís que en un primer pesaje han arrojado la cifra de 720 kilogramos. Se busca al conductor, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Un herido en una nueva colisión entre un patinete y un coche en Burgos

Un hombre de unos 30 años de edad ha resultado herido a media mañana de este jueves en Burgos capital como consecuencia de una nueva colisión entre un patinete y un turismo. El siniestro ha tenido lugar al filo de las 11:15 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de un accidente de tráfico en la calle Alcalde Martín Cobos, que une San Cristóbal con el polígono industrial Burgos Este.

7 Sucesos Herida una menor de 11 años al ser atropellada en Burgos

Una menor de 11 años ha resultado herida este miércoles por la tarde tras ser atropellada por un turismo a la altura del número 18 de la carretera Poza, en Burgos. Se trata del segundo atropello registrado en la ciudad en lo que va de día.

Newsletter

8 Sucesos Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos

Un hombre ha quedado inconsciente en un accidente laboral en la tarde de este jueves 16 de octubre en una bodega próxima a la localidad de Castrillo de la Vega. El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía a las 16:15 horas llamadas en las que se avisaba de que un varón se había precipitado dentro de un depósito de uvas mientras realizaban una operación de descube. Fruto de la caída, el herido se encontraba inconsciente y el personal de la bodega no conseguía sacarle del lugar.

9 Presupuestos 176 millones para transformar Burgos: así se reparten las inversiones de la Junta para 2026

Las cuentas de la Junta de Castilla y León para Burgos incluyen 176 millones de euros en inversiones. Suponen un incremento de la inversión en la provincia de Burgos del 65% con respecto a los presupuestos de la Junta de 2024, en 2025 las cuentas se prorrogaron. La Sociedad Pública de infraestructuras y medio ambiente con 54 millones y sanidad con casi 43 millones son los apartados que más inversión recibirán. Lejos está medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio con casi 16 millones de inversión.

10 Infraestructuras Burgos compromete 20 millones para la ampliación de El Plantío y proyecta otros 20 para la Ciudad del Deporte

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha convertido la oportunidad de ampliar el Estadio de El Plantío en un plan más ambicioso que va a suponer participar con 20 millones en la reforma y aportar otros 20 para la reurbanización de la Ciudad del Deporte, como ha calificado a todo el entorno de instalaciones de esta zona de Burgos.

Ayala se ha comprometido a realizar la aportación de 20 millones de euros como máximo por parte del Ayuntamiento de Burgos para contribuir a las obras de ampliación y mejora del Estadio de El Plantío, que era el primer objetivo de la reunión que ha tenido este miércoles primero con representantes de la sociedad anónima deportiva y con miembros de la oposición después.

Temas

Las noticias imprescindibles del día