Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 23 de octubre La redada antidroga llevada a cabo en la zona sur de la ciudad, el motorista muerto en un accidente en la provincia y la nueva tienda efímera que ha abierto en el centro, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Jueves, 23 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

1 Operación policial Una redada antidroga en un bar sorprende a los vecinos de la zona sur de Burgos

La presencia de varias patrullas de la Policía Nacional, algunas con agentes de paisano y otra de la unidad canina, ha soprendido a los vecinos de la zona sur de Burgos este miércoles por la mañana. Sobre las 9:30 horas los agentes accedían al interior de un establecimiento de hostelería de la calle Madrid, frente al parque Europa.

2 Sucesos Muere un hombre tras chocar con una furgoneta en la provincia de Burgos y arder su moto

Un hombre de 44 años ha muerto este jueves 23 de octubre en la provincia de Burgos tras sufrir un accidente de tráfico. En un principio, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León informaba de que se encontraba herido de gravedad e inconsciente tras chocar la moto en la que viajaba con una furgoneta.

3 Nuevo negocio La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos

Roxana y Claudia llevan el emprendimiento en la sangre. Por ello, después de realizar dos mercados efímeros en casas de Burgos con su proyecto Vaciarte, ahora se lanzan al mundo de la ropa y los complementos de segunda mano.

4 Sucesos Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía

Una mujer ha sido detenida en Burgos tras protagonizar altercados en un bar, intentar agredir a los agentes de policía, causar daños en el coche patrulla y hasta en la pantalla del ordenador del hospital.

5 La Quinta o El Parral Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos

La ciudadanía burgalesa va a tener la oportunidad de expresar su opinión acerca de donde quiere celebrar la jira del Curpillos, en el parque de El Parral, donde se ha celebrado tradicionalmente o en el paseo de La Quinta, como como se viene celebrando desde 2023.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Protesta vecinal Diez pueblos de Burgos se unen para frenar un nuevo parque eólico y solar

Los propietarios de los terrenos que va a ocupar una instalación fotovoltaica y eólica en los términos municipales de Albillos, Arcos, Buniel, Cavia, Cayuela, Estépar, Rabé de las Calzadas, San Mamés de Burgos, Tardajos y Villalbilla de Burgos han recibido un escrito del Ministerio de Energía que anuncia el comienzo de las expropiaciones, «sin trámite de audiencia a los propietarios», según aseguran, algo preceptivo en este tipo de actuaciones.

7 Mapa del desamor Aumentan los divorcios y las parejas buscan más acuerdos en Burgos

La conflictividad familiar en la provincia de Burgos muestra una tendencia al alza en los últimos cuatro años, especialmente en lo referente a divorcios y disputas por la custodia de hijos. Según los datos de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, entre el primer semestre de 2022 y el de 2025 los procesos de ruptura matrimonial y los procedimientos derivados, como modificaciones de medidas y custodias, han experimentado notables variaciones, reflejo de cambios sociales y económicos en la provincia.

Newsletter

8 Robo Roba una furgoneta y acaba detenido en Burgos tras abandonarla y esconderse en unos matorrales

Un hombre ha sido detenido en la provincia de Burgos tras robar una cartera con dinero, una furgoneta y utilizarla. El varón, de 31 años, fue encontrado horas después en un área de servicio de Las Merindades agazapado en unos matorrales.

9 Sucesos Herido un conductor tras salirse de la vía y acabar en una tierra de cultivo en Burgos

Un hombre ha resultado herido este miércoles a última hora de la tarde tras sufrir un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 20:05 horas en la BU-P-7101, entre Cerezo del Río Tirón y Fresno del Río Tirón.

10 Trasladada al hospital Herida una mujer en la cabeza tras un accidente en la AP-1 en Burgos

Una mujer de 61 años ha resultado herida este jueves 23 de octubre en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-1, a la altura del kilómetro 16, en sentido Burgos, dentro del término municipal de Quintanapalla.

El suceso se ha producido sobre las 09:38 horas, cuando el turismo en el que viajaba la mujer se ha salido de la vía por causas que aún se desconocen, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Temas

Las noticias imprescindibles del día