Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 18 de septiembre El nuevo bar de tapas que ha abierto en la ciudad, las calles que acogen el rodaje de una película internacional y el incendio de una nave agrícola en Cornejo, entre lo más leído de la jornada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:02

1 Nuevo negocio Abre un bar de tapas en el centro de Burgos

El crecimiento de la cultura de pinchos en Burgos se nota en las cartas de los bares y restaurantes. Otro local del estilo ha abierto en el centro, es La Vereda.

2 Rodaje Las calles de Burgos que se convierten en el escenario de una película internacional

Burgos se convierte estos días en escenario de cine internacional con el rodaje de Buen Camino, la nueva película del director italiano Gennaro Nunziante y el popular actor Luca Medici, más conocido como Checco Zalone. Ambos ya coincidieron en Quo vado?, una de las comedias más taquilleras del cine italiano en la última década

3 Sucesos El incendio de una nave agrícola pone en alerta a los vecinos de un pueblo de Burgos

El incendio de una nave agrícola ha puesto en alerta este miércoles por la tarde a los vecinos de un pueblo de Burgos. El suceso se ha producido sobre las 18:08, cuando el 112 recibía una llamada alertando del fuego a la salida de Cornejo, término de Merindad de Sotoscueva. El lugar se encuentra frente al cementerio, muy próximo al pueblo.

4 El tiempo en Burgos El brusco cambio que traerá el otoño: lluvia y desplome de temperaturas

Pese a que el mes de septiembre está dejando temperaturas veraniegas durante los últimos días en la provincia, el otoño entrará de forma brusca y con puntualidad este fin de semana en Burgos. Así lo prevén los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, y también los de Meteored, que coinciden en un desplome de las temperaturas a partir del domingo.

5 Obituario Muere María Guimarey, la mujer que explicó a su hijo con un cuento que tenía cáncer

El pueblo de Briviesca llora la muerte de María José Guimarey —María, como la conocía todo el mundo—, concejala en el Ayuntamiento de Briviesca por Ciudadanos. Era su sexto año en el Consistorio y, durante ese tiempo, llevó con paz la enfermedad que se ha llevado a esta mujer entregada al servicio público.

6 Nueva obra Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes

El presidente de la comisión de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Niño, y el de Urbanismo, Juan Manuel Manso, han presentado uno de los grandes proyectos que el Ayuntamiento de Burgos quiere llevar a cabo en el próximo ejercicio. Se trata del Jardín del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). De hecho «irá en el próximo presupuesto», como ha confirmado Manso.

7 Sucesos Herido tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos

Un varón ha resultado herido a las afueras de Burgos. El suceso ocurría esta mañana de jueves 18 de septiembre en la carretera BU-30. Sobre las 9:45 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca del suceso.

8 Timo Detenido por estafar a cuatro personas con falsos alquileres en Burgos

Un hombre ha sido detenido en Burgos por estafar, al menos, a cuatro personas con falsos alquileres en la ciudad. Los sucesos fueron denunciados entre los meses de abril y agosto de este año.

9 Pillados in fraganti Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron días atrás a un hombre de 45 años y a una mujer de 26, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial de la calle Cardenal Benlloch.

10 Sucesos Herida una mujer atropellada por una furgoneta en Burgos

Una mujer de 57 años ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta en Burgos. El accidente ocurría pasadas las 9:30 de la mañana en la plaza Vega.

Sobre las 9:37, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía una llamada alertando del suceso, ocurrido en el centro de Burgos.

