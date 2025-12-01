Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 1 de diciembre
La inclusión de Santa Gadea del Cid en la lista de Pueblos Más Bonitos de España, el análisis de los sueldos de los cargos públicos de Burgos y la distinción de cuatro locales como Soletes de la Guía Repsol, entre lo más leído del día
Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:44
1Pueblos bonitos
El pueblo de Burgos que ya está entre los más bonitos de España
Burgos, tierra de lugares con encanto, está de celebración, suma un nuevo motivo de orgullo, consolidándose como referente nacional en patrimonio rural. La entrada de Santa Gadea del Cid en la red de Los Pueblos más Bonitos de España en 2026 no solo supone un reconocimiento para esta villa medieval, sino que fortalece aún más la posición de la provincia, que ya suma ocho localidades dentro de este prestigioso listado.
2Sueldos públicos
De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos
Cristina Ayala es una de las alcaldesas que más cobra en España, y Borja Suárez es el cuarto presidente provincial con el sueldo más alto. Alrededor de dos terceras partes de los alcaldes de la provincia no cobran nada y muchos otros tienen ingresos mínimos.
3Gastronomía
Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol
La Guía Repsol vuelve a poner el foco en Burgos. En su edición especial «Solete Navidad 2025», un reconocimiento que destaca a aquellos establecimientos con alma, carácter propio y autenticidad gastronómica, cuatro locales burgaleses han logrado hacerse con este distintivo. Lugares que «te abrazan nada más entrar» y que combinan tradición, ambiente cercano y propuestas culinarias ligadas al territorio.
4Sucesos
Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos
Dos varones han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado a las 06:43 horas de este lunes, 1 de diciembre, en la avenida Arlanzón de Burgos, a la altura de la rotonda con la calle Juan Ramón Jiménez. El siniestro se produjo tras la colisión entre dos vehículos.
5Tráfico de drogas
Arrestado por tráfico de drogas tras un intercambio en un parque de Burgos
Un detenido por presunto tráfico de drogas después de que la Policía Local de Burgos sorprendiera a un hombre de 34 años realizando un supuesto intercambio de sustancia estupefaciente por dinero en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 27 de noviembre, alrededor de las 13:30 horas.
A LA ÚLTIMA
6Vuelve la nieve
Activan la alerta por nevadas en Burgos este martes
La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la alerta por nevadas en buena parte de la provincia de Burgos para este próximo martes, así como en otros territorios de la comunidad autónoma, como Segovia y Ávila.
7Caza ilegal
Detenido en Burgos por cazar de manera irregular en un coto compartido con Palencia
Un hombre de 35 años, de nacionalidad española, ha sido investigado por la Guardia Civil por un presunto delito contra la flora y la fauna al cazar sin autorización en un coto que abarca las provincias de Burgos y Palencia.
8Estafa
Detenido por robar 3.000 euros a un vecino de Burgos
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad con un amplio historial criminal. Este, junto a otros dos sujetos, presuntamente abordaron el pasado 3 de octubre a otro hombre y, tras intentar distraerlo con el pretexto de 'la mancha', lograron arrebatarle 3.000 euros en efectivo que acababa de extraer de un cajero del centro de la capital.
9Subvenciones
Los 195 bares y comercios rurales de Burgos que se beneficiarán de una ayuda de 1.500 euros
Los dueños de casi 200 negocios rurales de la provincia de Burgos se beneficiarán de una subvención de 1.500 euros. Son las otorgadas por la Diputación, que incluyen a comercios y hosteleros de todas las partes de la provincia.
10Economía
Las exportaciones burgalesas siguen marcando récords en mitad de la guerra arancelaria
Suma y sigue. La expansión del mercado exterior de Burgos parece no encontrar techo. Lejos de ello, el volumen de exportaciones de las empresas burgalesas no hace sino incrementarse paulatinamente, marcando máximos históricos trimestre tras trimestre, tal y como demuestran los datos del Ministerio de Comercio, que reflejan un continuo y sostenido crecimiento en este sentido.