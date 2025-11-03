Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 3 de noviembre Una nueva granja de gallinas para producir 187 millones de euros, los mapas de zonas inundables y un conductor de patinete inconsciente tras un accidente, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

1 Inversiones rurales La granja de gallinas que se ampliará en un pueblo de Burgos para producir 187 millones de huevos

La granja de gallinas ponedoras de un pueblo de Burgos ha presentado un proyecto para ampliarse en un 63%. Sumaría ejemplares para producir más huevos al año, dado que la empresa impulsora tienen planeado construir dos naves donde cabrían 130.074 aves más.

2 Zonas inundables Los mapas de Burgos: más de 28.000 personas viven en lugares de riesgo

Un año después de la devastadora dana que asoló buena parte de la provincia de Valencia, así como otros territorios del sureste peninsular, resulta imposible preguntarse si una tragedia de esa magnitud podría repetirse en algún otro punto de España. Y a pesar de que la provincia de Burgos no es un territorio especialmente vulnerable en comparación con otras provincias, sí cuenta con varias zonas en las que el riesgo por inundaciones es más que real. Buena fe de ello pueden dar los vecinos de localidades como Villarcayo, Medina de Pomar o, sobre todo, Miranda de Ebro, que en los últimos años han sido testigos de inundaciones que han generado infinidad de problemas.

3 Sucesos Un conductor de patinete queda inconsciente tras chocar contra un coche en un pueblo de Burgos

Herido el conductor de un patinete en un accidente con un coche en Medina de Pomar, localidad del norte de la provincia de Burgos. Según han informado en el aviso al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el hombre estaba inconsciente.

4 Accidente Cuatro personas heridas tras una nueva colisión múltiple en Burgos

Cuatro personas han resultado heridas como resultado de una colisión múltiple que ha ocurrido en la tarde del domingo dos de noviembre. Tres vehículos se han visto implicados en el accidente de tráfico. Un suceso que deja retenciones kilométricas en la zona.

5 Siniestro vial Herido en la cabeza un menor en un segundo accidente múltiple ocurrido en la AP-1 de Burgos

Seis minutos de diferencia y 20 kilómetros de distancia. Tarde de domingo negra para la AP-1 en la provincia de Burgos. Un niño de 11 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 16 de la autovía, a la altura de Quintanapalla.

6 Sucesos Un muerto y seis heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente en el límite entre La Rioja y Burgos

Un varón de 75 años, vecino de la localidad riojana de Ollauri, falleció anoche como consecuencia de un grave accidente de tráfico acontecido en el kilómetro 467 de la N-232, a la altura del municipio de Foncea, cerca de Altable, en el límite provincial entre La Rioja y Burgos.

7 Medio rural El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher

Un pueblo de Burgos representa a Castilla y León en el icónico concurso de Ferrero Rocher para iluminar la Navidad. Se trata de Medina de Pomar, que ha sido elegido en la edición de este año de la marca de bombones para su campaña 'Juntos brillamos más'.

8 Negocios de toda la vida El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos

En pleno corazón de la Plaza Mayor de Burgos la tienda Textura cumple tres décadas como uno de los referentes del comercio burgalés dedicado al textil del hogar. Desde su apertura, este establecimiento ha acompañado a generaciones de burgaleses en la creación de espacios acogedores en sus hogares.

9 Quejas vecinales El pueblo de Burgos que reclama la gratuidad del transporte tras ser excluido por la Junta

La Junta de Castilla y León ha excluido a una comarca de Burgos de la gratuidad del transporte. Se trata de Belorado y su comarca y el pueblo y toda la zona han respondido de manera contundente, expresando su «rechazo» con la elevación de una moción en el Pleno de Belorado, aprobada por unanimidad, y con una recogida de firmas.

10 Infraestructuras rurales Burgos pierde 370.000 gallinas y otras aves en cinco años

Una de las actividades ganaderas más extendidas en Burgos es la cría de aves. En toda la provincia se registran 3.258.981 pollos, gallinas, codornices, gansos u otras especies avícolas: un 10% menos que hace cinco años. Estos animales se encuentran repartidos por todo el territorio, siendo Tordómar el municipio con más aves catalogadas.

Así lo muestran los datos sobre explotaciones avícolas de la Junta de Castilla y León, que dispone de datos desde 2019 hasta 2024. Pero este conjunto no contempla el número exacto de explotaciones de Burgos, sólo el de municipios con ganado censado, por lo que no es posible concretar si un pueblo o ciudad cuenta con más de una ganadería.

