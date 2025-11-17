Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 17 de noviembre Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural, el pueblo que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural y la fuga de amoníaco en una empresa de la capital, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

1 Provincia Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural

Diez pueblos de la provincia de Burgos se repartirán un millón de euros de subvención para invertir en patrimonio cultural. Se presentaron 25 solicitudes a esta convocatoria, ninguna ha sido excluida, pero tras la valoración de la comisión técnica, se ha determinado que diez reciban la ayuda económica, mientras que 15 quedan fuera. Por lo que, el 40% de los pueblos de Burgos que han optado a la subvención, la recibirán.

2 Iniciativas rurales El pueblo de Burgos que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural

Hace casi cuatro años Zorayda Estrella Morillo llegó desde Madrid a Belorado, un pueblo de Burgos, para dar una nueva vida al Bar Acha, un negocio familiar cerrado desde hacía varios años que esperaba un impulso. Ahora, por motivos de salud y familiares, Zorayda ha tenido que regresar a la República Dominicana, dejando atrás una historia de integración, amistad y esfuerzo que refleja el trabajo de repoblación rural que está haciendo desde hace años Belorado.

3 Sucesos Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos

Una mujer de 34 años ha resultado afectada por una fuga de amoníaco registrada a las 07:50 horas de este lunes, 17 de noviembre, en una empresa situada en la calle Alcalde Martín Cobos, en Burgos. El aviso movilizó al Centro Coordinador de Emergencias, que activó un operativo en el que participaron los Bomberos de Burgos, la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias – Sacyl.

4 Sucesos Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos

Un accidente frontal entre dos turismos ocurrido a las 13:47 horas de este viernes, en el kilómetro 84 de la CL-629, en Merindad de Montija, ha dejado varios heridos y una de ellos atrapado en uno de los vehículos. Finalmente, tres personas han resultado heridas: un varón de 66 años que tuvo que ser excarcelado, una mujer de 63 y una joven de 24 años.

5 Accidentes Dos heridos tras dar varias vueltas de campana con su coche en Burgos

Dos personas, una mujer de 50 años y un varón de 44, resultaron heridas a las 10:34 horas de este lunes, 17 de noviembre, tras la salida de vía de un turismo que dio varias vueltas de campana en el kilómetro 293 de la N-1, en Cubo de Bureba.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Cultura La realidad virtual devuelve a la vida el palacio arzobispal perdido de Burgos

El antiguo palacio arzobispal de Burgos ha revivido gracias a la realidad virtual y, gracias a una exposición que se encuentra en la sala Círculo Solidario, podrá visitarse hasta el 24 de noviembre. La exposición El antiguo palacio arzobispal de Burgos.

7 Sucesos Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos

Un ciclista ha resultado herido este lunes por la tarde en un accidente en Burgos. El suceso se ha producido a las 14:53 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre una bicicleta y un turismo en la calle Esteban Sáez de Alvarado, a la altura del número 34.

Newsletter

8 Llega la nieve El drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos

Después de un otoño más suave de lo habitual y de una semana lluviosa, el tiempo se congelará en Burgos y lo hará de cara al fin de semana. Porque se esperan temperaturas bajo cero y hasta nieve en algunas zonas de la provincia, incluyendo la capital. Es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días, una previsión que contempla un descenso térmico notable y heladas.

9 Sorteos y loterías La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos

El sorteo de la Primitiva ha dejado, este sábado 15 de noviembre, un premio de 109.257 euros, en la ciudad de Burgos. La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 48 23 31 32 41 39, complementario: 49 y reintegro: 2 y el Joker: 1857225. La recaudación ha ascendido a 10.774.809 euros.

10 Con mucho arte El palacio de Burgos que pudo acabar en Estados Unidos: los grandes expolios de Castilla y León

El pasado 14 de noviembre se celebró el Día Internacional contra el tráfico ilegal de bienes culturales, una efeméride que recuerda la importancia de proteger el patrimonio histórico y artístico.

En un nuevo vídeo de su sección Con mucho arte, la historiadora de arte Elena Rodríguez explica cómo este problema ha afectado a España y, en particular, a Castilla y León.

Temas

Las noticias imprescindibles del día