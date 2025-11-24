Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 24 de noviembre Una tienda de cromos, el testimonio de una centenaria, las visitas de los jóvenes al psicólogo y varios sucesos, entre lo más leído de la jornada

1 Emprendedor EEl local de Burgos que ha convertido el coleccionismo en un fenómeno intergeneracional: «Los futbolistas se lesionan y se retiran; los Pokémon, no»

El coleccionismo vive un momento dorado. Lo que un día fue una afición infantil ligada al recreo y a los sobres sorpresa se ha convertido en un fenómeno global que mueve miles de millones, recupera memorias y conecta generaciones enteras. Y en Burgos ese renacimiento tiene un punto de encuentro muy concreto.

2 Testimonio Teresa García, la centenaria de Burgos a la que le hace feliz «llenar el merendero» con su familia

Hace 100 años y más de un mes, en Villacienzo, nacía Teresa García de la Fuente. Una mujer fuerte, buena, trabajadora y bromista, aunque también con carácter. Una burgalesa con muy buena memoria que repasa sus vivencias y la historia de su familia, que es mucho más que numerosa: ocho hijos, 17 nietos y 17 bisnietos.

3 En el Alfoz Dos denunciados por construir diez edificaciones ilegales en suelo protegido de Burgos

SEPRONA de Burgos y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, en una actuación conjunta, han denunciado e investigan a dos personas de 30 y 36 años por un delito de urbanismo y contra el medio ambiente.

4 Sucesos Intoxicada en un pueblo de Burgos por inhalación de gas de una estufa

Una mujer de 41 años ha sido atendida y trasladada al hospital Santos Reyes de Aranda después de inhalar gas en una vivienda del pueblo de Burgos de La Vid y Barrios.

5 El tiempo Lluvia y fuertes rachas de viento: Aemet activa el aviso amarillo en Burgos

El frío polar dejará paso a la lluvia y al viento en la provincia de Burgos durante las próximas horas. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, que ha activado el aviso amarillo en la zona norte de la provincia por fuertes rachas de viento.

6 Obituario Muere José García, referente del fútbol base en Miranda

Miranda se despide de José García, fundador y alma del Club Deportivo Casco Viejo. Este domingo, 23 de noviembre, la ciudad del Ebro amanecía con la noticia del fallecimiento de uno de sus referentes deportivos más destacados: impulsor de uno de los equipos federados más emblemáticos de Miranda, José García ha fallecido a los 95 años de edad.

7 Salud mental 123 jóvenes acuden al psicólogo gratis con el servicio Salud Joven de Burgos

Ir al psicólogo puede parecer, en ocasiones, un tabú. Sin embargo, en Burgos los jóvenes menores de 30 años están empezando a utilizar este servicio gratuito promovido por el Ayuntamiento. En un año, dos psicólogos han recibido y tratado a 123 personas; la mayoría de ellos, mujeres.

8 Provincia Las masas forestales que serán restauradas en tres pueblos de Burgos para mejorar sus bosques

La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León va a proceder a la restauración de masas forestales en fases de decaimiento avanzadas, con alto riesgo de desertificación. Se trata de una actuación financiada por fondos Next Generation de la Unión Europea.

9 Sucesos Detenidos en Burgos dos ladrones reincidentes tras ser sorprendidos con herramientas robadas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron días atrás en Burgos capital a una pareja con múltiples antecedentes policiales tras ser sorprendidos portando herramientas que momentos antes habían sido robadas del interior de un coche estacionado en pleno casco urbano.

10 Liga Hypermotion El Racing frena la trayectoria de un Burgos CF poco ambicioso

Un polémico partido, con el colegiado del encuentro como protagonista, ha servido para frenar al Burgos CF en su trayectoria liguera.

Y no es que el resultado fuera por la deficiente actuación del árbitro, con un desigual criterio a la hora de aplicar el reglamento con los dos equipos; fue porque el Racing fue mejor que el Burgos, aprovechó sus ocasiones y se llevó el partido defendiendo con fuerza y aprovechando los errores locales.

