Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 6 de octubre El incendio de unos colchones en Gamonal, los 17 pueblos que recibirán subvenciones directas de la Diputación y el accidente en una planta fotovoltaica que deja un trabajador herido, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos Alarma en Burgos por un incendio intencionado de unos colchones en un parque de Gamonal

Durante la tarde de este domingo, 5 de octubre, se ha producido un incendio en el parque Buena Vista de Burgos, ubicado en el barrio de Gamonal, después de que varios jóvenes, según han relatado vecinos de la zona, prendieran fuego a varios colchones abandonados en el lugar.

2 Ayudas al medio rural Los 17 pueblos de Burgos que recibirán subvenciones directas de la Diputación

La Diputación de Burgos adjudicará 17 ayudas a 17 localidades de la provincia por valor de 297.000 euros de forma directa. Estos pagos se realizarán de forma automática, sin pasar por ninguna convocatoria oficial, y han sido firmadas por el responsable de la Comisión de Hacienda, Jorge Castro Urbiola.

3 Accidente laboral Evacúan en helicóptero a un trabajador tras un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos

Un hombre de 51 años ha resultado herido en la mañana de este lunes 6 de octubre tras golpearse en el pecho con un componente de un encofrado en un parque fotovoltaico situado entre La Nuez de Abajo y Avellanosa, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

4 Viajeros Los dos jóvenes influencers de Burgos que viajan hasta China en furgoneta camperizada

Aaron y Susana salieron de viaje desde Burgos el pasado 10 de septiembre. En su furgoneta camperizada y con la compañía de su coneja Kuki, estos jóvenes planean ir hasta China, aunque viajan sin prisa, disfrutando del paisaje y sin billete de vuelta.

5 Economía Los pueblos más ricos de la provincia de Burgos en 2023

Cardeñajimeno volvió a ser en 2023 el municipio de más de 1.000 habitantes más 'rico' de la provincia de Burgos, con una renta bruta media de 37.743 euros y una renta media disponible de 29.402 euros por habitante, de acuerdo a los datos publicados esta semana por parte de la Agencia Tributaria en función de las declaraciones del IRPF.

6 Gastronomía La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos

Burgos vuelve a subirse al podio en una competición gastronómica porque la mejor tortilla de patatas con otros ingredientes está en la provincia, concretamente en Aranda de Duero. Se trata del restaurante Monalisa Gastrobar que acaba de alzarse con el primer premio en el III Campeonato Internacional de esta modalidad culinaria en la final que se ha celebrado este lunes en la última jornada de la feria Alicante Gastronómica.

7 Sucesos Herido un motorista en Burgos tras caerse a la altura de Hipercor

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este domingo 5 de octubre tras sufrir una caída con la moto que conducía. El suceso ha ocurrido en la BU-11, a la altura del kilómetro 3, en la entrada a la ciudad de Burgos, junto a Hipercor.

8 Inversión El nuevo albergue que estrena un pueblo de Burgos tras invertir 725.000 euros

El albergue turístico de Villarcayo ya es una realidad. El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. ha recepcionado la obra realizada en los últimos meses de manera integral por Aplibur Construcciones.

9 Sucesos Cinco personas detenidas en Burgos por presuntos malos tratos en el ámbito familiar

La Policía Local de Burgos ha detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, acusadas de cometer delitos relacionados con malos tratos en el ámbito familiar. Las detenciones se produjeron el pasado 29 de septiembre.

10 Con mucho arte Tizona, la espada del Cid que engañó a la historia: leyenda y verdad en el Museo de Burgos

Durante siglos, la espada «Tizona» ha sido uno de los objetos más venerados del patrimonio español. Exhibida con orgullo en el Museo de Burgos y atribuida al mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, esta arma legendaria ha simbolizado la caballería, la honra y la historia medieval castellana.

Sin embargo, una investigación reciente pone en duda lo que muchos daban por hecho: la espada de Burgos no es la auténtica Tizona, ni jamás estuvo en manos del Cid.

