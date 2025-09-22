Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 22 de septiembre Un muerto y dos heridos, entre ellos un menor, en un grave accidente en Burgos, as dos jóvenes emprendedoras de Burgos o el bar de un pueblo que se alquila por 150 euros al mes, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:09

1 Sucesos Un muerto y dos heridos, entre ellos un menor, en un grave accidente en Burgos

Un varón ha fallecido en un accidente de tráfico a última hora de la tarde de este domingo, 21 de septiembre. Como consecuencia del suceso, también han resultado heridas dos personas más: una mujer y un menor.

2 Emprendedores Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros

Poco tiempo después de conocerse, Claudia y Roxana sintieron que tenían que montar «algo juntas». Esa inquietud ha llevado a estas dos jóvenes de Burgos a formar un proyecto piloto de venta de objetos en casas particulares: Vaciarte. Los mercadillos duran entre tres y cuatro días y su objetivo es dejar vacíos los inmuebles.

3 Hostelería El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros al mes

Cavia es un pueblo con doce siglos de historia. El primer documento donde aparece su nombre, antes escrito con 'b' (Cabia), data de 889. Ahora, 1.136 años más tarde, este municipio de Burgos busca a una persona que regente su bar.

4 Con mucho arte El popular apellido que podría tener su origen en Burgos

La historiadora del arte Elena Rodríguez desvela los orígenes del apellido Gómez, que podría haber nacido en la frontera entre la provincia burgalesa y Cantabria.

5 Energía eléctrica La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada

La red de distribución de energía eléctrica de la provincia de Burgos se encuentra ahora mismo totalmente colapsada. Así lo advierten las propias compañías eléctricas, que días atrás publicaron los mapas de capacidad de la red de distribución de todo el territorio nacional, una información solicitada previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que muestra que la red está cerca del límite en el conjunto de España, con territorios como Burgos totalmente colapsados.

6 Sucesos Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos

Un varón de 27 años de edad ha resultado herido a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la A-62 a su paso por Burgos.

7 Sucesos Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

TUn varón de 23 años ha sido detenido en Burgos al tener cocaína dispuesta para la venta y distribución. Ha sido acusado de un delito contra la salud pública.

8 Infracciones de tráfico Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1

Dos accidentes han ocurrido durante la tarde del domingo 21 de septiembre en la provincia de Burgos. Ambos se han registrado de forma consecutiva en la AP-1 y han dejado un herido.

9 Movilidad Estudian implantar aparcamientos de zona verde en el Casco Alto de Burgos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha decidido estudiar «la revisión de la ordenanza de movilidad» para incluir nuevas zonas de aparcamiento regulado en el Casco Alto y modificar otras en el centro de la ciudad.

10 Obras en Burgos La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año

El Ayuntamiento de Burgos está a la espera de tener sobre la mesa el modificado del proyecto para que la empresa pueda retomar las obras, paralizadas meses atrás por la aparición de tierras contaminadas por restos biológicos, que serán trasladadas a un vertedero palentino.

