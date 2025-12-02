Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 2 de diciembre La distinción de cuatro locales como Soletes de la Guía Repsol, un nuevo restaurante, el sueldo de los alcaldes o la longevidad de la población, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de diciembre 2025, 19:48

1 Gastronomía Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

La Guía Repsol vuelve a poner el foco en Burgos. En su edición especial «Solete Navidad 2025», un reconocimiento que destaca a aquellos establecimientos con alma, carácter propio y autenticidad gastronómica, cuatro locales burgaleses han logrado hacerse con este distintivo. Lugares que «te abrazan nada más entrar» y que combinan tradición, ambiente cercano y propuestas culinarias ligadas al territorio.

2 Hostelería El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos

El local ocupa el espacio dejado por Taberna Amarilla y abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre con una carta basada en productos de México y una selección de más de 80 tequilas y mezcales.

3 Sucesos Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos

Detenido un hombre de más de 50 años, sin antecedentes penales, por presunto tráfico de drogas en la zona sur de Burgos. La Policía Nacional lo puso a disposición judicial tras una investigación sobre la venta de sustancias estupefacientes.

4 Sueldos públicos De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos

Cristina Ayala es una de las alcaldesas que más cobra en España, y Borja Suárez es el cuarto presidente provincial con el sueldo más alto. Alrededor de dos terceras partes de los alcaldes de la provincia no cobran nada y muchos otros tienen ingresos mínimos.

5 Sucesos Herido un menor en patinete tras chocar con un coche en Burgos

Un joven de 15 años de edad ha resultado herido a última hora de la tarde de este lunes como consecuencia de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos capital.

6 Reconocimiento La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos

'La Lupy Perfecta', la creación de La Rima, ha conseguido este título en el III Campeonato de Pizza de España.

7 Demografía Más longevos y menos jóvenes: el giro demográfico que transformará Burgos

Si la proyección global de población en Burgos, según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León, ofrece un escenario moderadamente favorable, el análisis de las fuerzas internas que la moldean, natalidad, mortalidad, migración y envejecimiento, dibuja un panorama más exigente.

8 Urbanismo El Ayuntamiento de Burgos actuará en los solares de Serramagna y Procurador para ordenar el aparcamiento

En esta zona del barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas existe un improvisado aparcamiento, lleno de baches, tierra y barro en el que en parte actuará el Ayuntamiento en 2026.

9 Tradiciones Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano

El Museo Histórico de Las Merindades acoge hasta el 11 de enero, en su planta baja, dos salas llenas de pequeñas obras de arte que han dado forma las manos de Javier Gómez y sus colaboradores.

10 Pequeño comercio Los cinco negocios de Burgos que han ganado un Premio Comercio Referente 2025

Los comercios Gracia Hogar, Smile, Embutidos El Pelayo, A Cuero Lento y Casa Paco se han alzado este año con el premio Comercios Referentes, promovido por la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad.

El acto de entrega de los galardones se ha celebrado este martes, 2 de diciembre, en el edificio Nexo de Fundación Caja de Burgos.

