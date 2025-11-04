Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 4 de noviembre
El fatal accidente que costaba la vida a un hombre entre La Rioja y Burgos, los burgaleses en la Lista Forbes y el pueblo de la provincia que representará a Castilla y León en el concurso de Ferrero Rocher, entre lo más leído de la jornada
Burgos
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30
1Sucesos
Un muerto y seis heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente en el límite entre La Rioja y Burgos
Un varón de 75 años, vecino de la localidad riojana de Ollauri, falleció anoche como consecuencia de un grave accidente de tráfico acontecido en el kilómetro 467 de la N-232, a la altura del municipio de Foncea, cerca de Altable, en el límite provincial entre La Rioja y Burgos.
2Lista Forbes
Los dos hermanos con raíces de Burgos que están entre los 100 españoles más ricos
Con la llegada de noviembre llega la lista Forbes de los 100 españoles más ricos del año. Una cita referente. Se trata de un análisis del estado de la riqueza del país, desglosado por familias, regiones o tramos de edad. Un estudio basado en el valor de mercado de las empresas y sociedades patrimoniales, cash, inversiones e inmuebles. Un listado en el que la provincia de Burgos y sus familias o empresas tienen poco peso.
3Provincia
El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher
Un pueblo de Burgos representa a Castilla y León en el icónico concurso de Ferrero Rocher para iluminar la Navidad. Se trata de Medina de Pomar, que ha sido elegido en la edición de este año de la marca de bombones para su campaña 'Juntos brillamos más'.
4Accidente
Un herido al salirse con su coche de una carretera de Burgos
Un hombre de unos 37 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos este lunes 3 de noviembre. El siniestro ha tenido lugar en la comarca burgalesa de La Ribera, concretamente cerca del pueblo de Zuzones, perteneciente al municipio La Vid y Barrios.
5Obras
El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa
La obra del monasterio de San Juan solo está pendiente de la colocación de un nuevo pavimento. Una obra que se va a retrasar en el tiempo porque el Ayuntamiento de Burgos y la empresa Construcciones Ortega han rescindido el contrato que les unía. Según informaba el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, solo queda esta fase por realizar, ya que está completada también toda la excavación, la adaptación arqueológica y todos los trabajos previos, así como el arreglo de las redes de saneamiento y electricidad.
6Economía
Inauguran en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy que impulsa la sostenibilidad industrial
La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, inauguró en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy Ibérica, desarrollada en colaboración con la empresa Tacón Decor, referente internacional en la fabricación de materiales derivados de la madera.
7Infraestructuras
Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos
El Ministerio de Transportes invertirá 15,5 millones de euros para mejorar la seguridad y el estado de 138 kilómetros de carreteras en Burgos, garantizando viajes más seguros, menos riesgos de accidentes y una red vial más sostenible y accesible para todos.
8Sucesos
Detenidas cuatro personas por estafar en Burgos a otras tres al ofrecerles móviles gratis
Cuatro personas han sido puestas a disposición judicial tras estafar telefónicamente a tres ciudadanos de la provincia de Burgos. Los presuntos malhechores ofrecían teléfonos de forma gratuita que luego cobraban a los supuestos clientes. Después los revendían.
9Garoña
El desmantelamiento de la nuclear entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina
El desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, sigue su curso y afronta una de las fases más importantes. Se trata de la retirada de todo material del edificio de la turbina, dado que este recinto se va a convertir en el futuro edificio auxiliar de desmantelamiento.
10Negocios de toda la vida
El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos
En pleno corazón de la Plaza Mayor de Burgos la tienda Textura cumple tres décadas como uno de los referentes del comercio burgalés dedicado al textil del hogar.
Desde su apertura, este establecimiento ha acompañado a generaciones de burgaleses en la creación de espacios acogedores en sus hogares.