Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 4 de noviembre El fatal accidente que costaba la vida a un hombre entre La Rioja y Burgos, los burgaleses en la Lista Forbes y el pueblo de la provincia que representará a Castilla y León en el concurso de Ferrero Rocher, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

1 Sucesos Un muerto y seis heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente en el límite entre La Rioja y Burgos

Un varón de 75 años, vecino de la localidad riojana de Ollauri, falleció anoche como consecuencia de un grave accidente de tráfico acontecido en el kilómetro 467 de la N-232, a la altura del municipio de Foncea, cerca de Altable, en el límite provincial entre La Rioja y Burgos.

2 Lista Forbes Los dos hermanos con raíces de Burgos que están entre los 100 españoles más ricos

Con la llegada de noviembre llega la lista Forbes de los 100 españoles más ricos del año. Una cita referente. Se trata de un análisis del estado de la riqueza del país, desglosado por familias, regiones o tramos de edad. Un estudio basado en el valor de mercado de las empresas y sociedades patrimoniales, cash, inversiones e inmuebles. Un listado en el que la provincia de Burgos y sus familias o empresas tienen poco peso.

3 Provincia El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher

Un pueblo de Burgos representa a Castilla y León en el icónico concurso de Ferrero Rocher para iluminar la Navidad. Se trata de Medina de Pomar, que ha sido elegido en la edición de este año de la marca de bombones para su campaña 'Juntos brillamos más'.

4 Accidente Un herido al salirse con su coche de una carretera de Burgos

Un hombre de unos 37 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos este lunes 3 de noviembre. El siniestro ha tenido lugar en la comarca burgalesa de La Ribera, concretamente cerca del pueblo de Zuzones, perteneciente al municipio La Vid y Barrios.

5 Obras El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa

La obra del monasterio de San Juan solo está pendiente de la colocación de un nuevo pavimento. Una obra que se va a retrasar en el tiempo porque el Ayuntamiento de Burgos y la empresa Construcciones Ortega han rescindido el contrato que les unía. Según informaba el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, solo queda esta fase por realizar, ya que está completada también toda la excavación, la adaptación arqueológica y todos los trabajos previos, así como el arreglo de las redes de saneamiento y electricidad.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Economía Inauguran en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy que impulsa la sostenibilidad industrial

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, inauguró en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy Ibérica, desarrollada en colaboración con la empresa Tacón Decor, referente internacional en la fabricación de materiales derivados de la madera.

7 Infraestructuras Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos

El Ministerio de Transportes invertirá 15,5 millones de euros para mejorar la seguridad y el estado de 138 kilómetros de carreteras en Burgos, garantizando viajes más seguros, menos riesgos de accidentes y una red vial más sostenible y accesible para todos.

Newsletter

8 Sucesos Detenidas cuatro personas por estafar en Burgos a otras tres al ofrecerles móviles gratis

Cuatro personas han sido puestas a disposición judicial tras estafar telefónicamente a tres ciudadanos de la provincia de Burgos. Los presuntos malhechores ofrecían teléfonos de forma gratuita que luego cobraban a los supuestos clientes. Después los revendían.

9 Garoña El desmantelamiento de la nuclear entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina

El desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, sigue su curso y afronta una de las fases más importantes. Se trata de la retirada de todo material del edificio de la turbina, dado que este recinto se va a convertir en el futuro edificio auxiliar de desmantelamiento.

10 Negocios de toda la vida El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos

En pleno corazón de la Plaza Mayor de Burgos la tienda Textura cumple tres décadas como uno de los referentes del comercio burgalés dedicado al textil del hogar.

Desde su apertura, este establecimiento ha acompañado a generaciones de burgaleses en la creación de espacios acogedores en sus hogares.

Temas

Las noticias imprescindibles del día