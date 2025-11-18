Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 18 de noviembre El frío ártico que congelará la provincia, la aparición de una simpática visitante en el río Vena y la detención de un joven en pleno centro de la ciudad que portaba cocaína, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 20:18

1 Nevadas y desplome de las temperaturas El drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos

Después de un otoño más suave de lo habitual y de una semana lluviosa, el tiempo se congelará en Burgos y lo hará de cara al fin de semana. Porque se esperan temperaturas bajo cero y hasta nieve en algunas zonas de la provincia, incluyendo la capital.

2 Simpático avistamiento Una inesperada aparición en el río Vena sorprende en pleno centro de Burgos

La mañana de este martes 18 de noviembre ha dejado una inesperada estampa en pleno corazón de Burgos. Algunos viandantes que pasaban por la avenida Reyes Católicos, cerca de plaza España, han sido testigos de la presencia de una nutria nadando con soltura por el río Vena, en un tramo habitual para patos.

3 Sucesos Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un joven por un presunto delito contra la salud pública. La intervención tuvo lugar sobre las 18 horas en una calle céntrica de la capital, cuando el sospechoso, conocido por antecedentes similares, intentó alejarse al percatarse de la presencia policial.

4 Polémica Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo

Varios comercios de alimentación de la capital burgalesa han denunciado públicamente su exclusión de la nueva convocatoria de los bonos al consumo promovidos por el Ayuntamiento de Burgos, una situación que, según explican, se repite desde las primeras ediciones del programa.

5 Intoxicación Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos

Una mujer de 34 años ha resultado afectada por una fuga de amoníaco registrada a las 07:50 horas de este lunes, 17 de noviembre, en una empresa situada en la calle Alcalde Martín Cobos, en Burgos.

6 Accidente Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos

Un ciclista ha resultado herido este lunes por la tarde en un accidente en Burgos. El suceso se ha producido a las 14:53 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre una bicicleta y un turismo en la calle Esteban Sáez de Alvarado, a la altura del número 34.

7 Provincia Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural

Diez pueblos de la provincia de Burgos se repartirán un millón de euros de subvención para invertir en patrimonio cultural. Se presentaron 25 solicitudes a esta convocatoria, ninguna ha sido excluida, pero tras la valoración de la comisión técnica, se ha determinado que diez reciban la ayuda económica, mientras que 15 quedan fuera. Por lo que, el 40% de los pueblos de Burgos que han optado a la subvención, la recibirán.

8 Infraestructuras Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos

El tramo comprendido entre el cruce de Padilla De Arriba a Melgar De Fernamental, entre los puntos kilométricos 41+600 y 46+870, permanecerá cortado al tráfico entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025, de 08:00 a 20:00 horas, debido a las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en la carretera BU-601.

9 Sepelios Burgos asume el entierro en una década de 66 personas sin recursos

Un total de 66 personas sin recursos han fallecido en los diez últimos años en Burgos y el Ayuntamiento se ha hecho cargo de su entierro. El Consistorio cuenta con los medios para otorgar a una empresa funeraria la tramitación necesaria para proceder a la inhumación de estas personas.

10 Drogas Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo

Un varón de 37 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras ser intervenidos 184 gramos de marihuana que transportaba ocultos en un tarro de cristal de grandes dimensiones dentro de su vehículo.

La detención tuvo lugar durante un punto de verificación policial establecido en la carretera CL-629, a cargo del Puesto de la Guardia Civil de Villasana de Mena.