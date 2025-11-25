Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 25 de noviembre Los dos denunciados por construir diez edificaciones ilegales en suelo protegido, el pueblo que recuperará la urbanización de su polígono abandonado y la emblemática tienda que cierra sus puertas en el centro de la ciudad, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Martes, 25 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

1 Sucesos Dos denunciados por construir diez edificaciones ilegales en suelo protegido de Burgos

SEPRONA de Burgos y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, en una actuación conjunta, han denunciado e investigan a dos personas de 30 y 36 años por un delito de urbanismo y contra el medio ambiente.

2 Provincia El pueblo de Burgos que recuperará la urbanización de su polígono abandonado hace años

El Ayuntamiento de Trespaderne va a encargar trabajos de pavimentación y de recuperación de acabados de la urbanización del polígono de la Niesta. La idea del Consistorio es completar la urbanización de las calles La Rebutilla, El Sapal y Las Paredillas. La intención es completar los acabados de la urbanización de los sectores que se encuentran actualmente operativos y adaptarlos a la normativa vigente.

3 «Nunca pensé que duraría tanto» La emblemática tienda del centro de Burgos que cierra sus puertas

Después de estar vistiendo y adornando las cosas de muchos burgaleses y personas, el Carrusel Lourdes L. Ortiz bajará definitivamente la persiana el próximo día 30 de noviembre. Después de casi 34 años de trabajo, su propietaria, Lourdes, decide echar el cierre para encarar una nueva etapa de su vida enfocada en su familia.

4 «Los futbolistas se lesionan y se retiran; los Pokémon, no» El local de Burgos que ha convertido el coleccionismo en un fenómeno intergeneracional

El coleccionismo vive un momento dorado. Lo que un día fue una afición infantil ligada al recreo y a los sobres sorpresa se ha convertido en un fenómeno global que mueve miles de millones, recupera memorias y conecta generaciones enteras. Y en Burgos ese renacimiento tiene un punto de encuentro muy concreto, el local de calle La Puebla, número 2, un espacio llamado 'Cartas y Cromos'.

5 Sucesos Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos

La Policía Nacional de Burgos ha identificado a un individuo por su presunta implicación en un robo cometido el pasado verano en la capital burgalesa. En julio, una mujer denunció la sustracción de 450 euros en efectivo, varias tarjetas bancarias, documentación personal, su teléfono móvil y otros objetos.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Golpe para el Burgos CF Sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta

Rara vez se ha dado el caso de que un equipo no pueda contar ni con su entrenador titular ni con el segundo de a bordo en un partido de fútbol. En esta ocasión, esa rara avis le ha tocado al Burgos CF. El equipo de El Plantío no va a poder contar en el estadio Alfonso Murube de Ceuta, ante el equipo titular de la ciudad norteafricana, ni con su primer técnico, Luis Miguel Ramis, ni con su segundo, José Manuel Gil.

7 Polémica con la Catedral de Burgos Las puertas de Antonio López se verán gratis unos días en Burgos para que el pueblo las valore

El encargo del Cabildo de la Catedral de Burgos para la celebración del VIII Centenario, las nuevas puertas de Antonio López, llegó a Burgos la semana pasada y, a partir del día 29 de noviembre, todos los burgaleses lo podrán contemplar para que el pueblo evalúe lo que los promotores han descrito como un proyecto «largo, complejo y de enorme valor artístico».

Newsletter

8 Accidente Herido un motorista tras chocar contra un turismo en Burgos

Un varón ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes, 24 de noviembre, en la ciudad de Burgos. En el suceso han colisionado una motocicleta y un turismo. El accidente ocurría sobre las 14:38 horas.

9 Sucesos Intoxicada en un pueblo de Burgos por inhalación de gas de una estufa

Una mujer de 41 años ha sido atendida y trasladada al hospital Santos Reyes de Aranda después de inhalar gas en una vivienda del pueblo de Burgos de La Vid y Barrios.

10 Las cuentas El Burgos CF tendrá 14,3 millones de presupuesto y acumula una pérdida contable de 3,5 millones

El presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, ha reconocido al final de la Junta General de Accionistas celebrada en la mañana de hoy que el presupuesto «está yendo a mayores».

Ha apuntado que la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) tuvo «un incremento de ingresos muy importante en la temporada 24-25», de más de 1,4 millones de euros, y en la temporada 25-26 va a tener 1,2 más.

Temas

Las noticias imprescindibles del día