Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 23 de septiembre El joven desaparecido al que buscan en Burgos, las dos jóvenes que vacían casas para hacer mercadillos y la detención de un hombre que robó un coche y lo destrozó en la provincia, entre lo más leído de la jornada

Martes, 23 de septiembre 2025

1 Sucesos Buscan a un joven desaparecido en Burgos

Buscan a un joven de 27 años desaparecido en Burgos. Se trata de Brando Nicolás G., visto por última vez el pasado jueves 18 de septiembre.

2 Emprendedores Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros

Poco tiempo después de conocerse, Claudia y Roxana sintieron que tenían que montar «algo juntas». Esa inquietud ha llevado a estas dos jóvenes de Burgos a formar un proyecto piloto de venta de objetos en casas particulares: Vaciarte. Los mercadillos duran entre tres y cuatro días y su objetivo es dejar vacíos los inmuebles.

3 Pillado in fraganti Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después

Un joven de 20 años ha sido puesto a disposición judicial en Burgos por robar un vehículo. Este apareció horas después y con numerosos daños a menos de tres kilómetros de donde había sido sustraído. Se le acusa de un delito de robo y uso de vehículo.

4 Queja vecinal Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos

Hace apenas unos días comenzaban en el centro de Burgos los trabajos previos al montaje de las luces de Navidad. Un montaje que ha arrancado con polémica. Y es que, vecinos de la calle La Paloma denunciaban el pasado fin de semana que los operarios de la empresa encargada del montaje de las luces estaba practicando agujeros con taladros en las fachadas de la calle para colgar los cables sin permiso de los propios vecinos.

5 Conflicto El Ayuntamiento de Burgos abona a Saltando Charcos parte de la deuda que obligó a la asociación a cerrar

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha procedido a abonar «cinco mensualidades» del total que adeudaba a la Asociación Saltando Charcos. Serán 5.255 euros por cada uno de los cinco meses agrupados en dos facturas.

6 Pequeño comercio La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos

Unos comercios abren y otros cierran, como si fuera el ciclo de la vida. En esta ocasión, es una tienda de ropa del centro de Burgos la que cesa su actividad: Vísteme.

7 Cultura El Ayuntamiento de Aranda amplía su oferta de visitas a bodegas subterráneas

Era una de las asignaturas pendientes, mostrar el patrimonio más singular de Aranda de Duero a los visitantes. A partir de ahora, algunas de las bodegas subterráneas más significativas de la ciudad se abrirán al público, después del acuerdo alcanzado entre la concejalía de Turismo y tres peñas de ciudad.

8 Patrimonio El paraje de Burgos donde buscan restos de una antigua ciudad celtíbera que precedió a Clunia

El pasado de la provincia de Burgos se esconde bajo nuestros pies. En Atapuerca, por ejemplo, el de la raza humana. En Salas de los Infantes, el de animales tan lejanos en el tiempo como los dinosaurios, y, en otros parajes como Clunia o Klounioq, ciudades romanas o celtíberas. En esta última, las investigaciones se realizan con georradar y descubren poco a poco su pasado.

9 Obras Exigen a la Junta una intervención «urgente» en la estación de autobuses de Aranda

El Ayuntamiento de Aranda ha exigido a la Junta de Castilla y León una intervención «urgente» en la estación de autobuses de la ciudad, para garantizar unas instalaciones «dignas y funcionales». Por su parte, el Consistorio de la capital ribereña se ha mostrado abierto a colaborar con la Administración Regional en la búsqueda de soluciones para los locales comerciales sin uso que alberga la estación.

10 Energía La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada

La red de distribución de energía eléctrica de la provincia de Burgos se encuentra ahora mismo totalmente colapsada.

Así lo advierten las propias compañías eléctricas, que días atrás publicaron los mapas de capacidad de la red de distribución de todo el territorio nacional, una información solicitada previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que muestra que la red está cerca del límite en el conjunto de España, con territorios como Burgos totalmente colapsados.

