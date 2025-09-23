Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 23 de septiembre
El joven desaparecido al que buscan en Burgos, las dos jóvenes que vacían casas para hacer mercadillos y la detención de un hombre que robó un coche y lo destrozó en la provincia, entre lo más leído de la jornada
Burgos
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:51
1Sucesos
Buscan a un joven desaparecido en Burgos
Buscan a un joven de 27 años desaparecido en Burgos. Se trata de Brando Nicolás G., visto por última vez el pasado jueves 18 de septiembre.
2Emprendedores
Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
Poco tiempo después de conocerse, Claudia y Roxana sintieron que tenían que montar «algo juntas». Esa inquietud ha llevado a estas dos jóvenes de Burgos a formar un proyecto piloto de venta de objetos en casas particulares: Vaciarte. Los mercadillos duran entre tres y cuatro días y su objetivo es dejar vacíos los inmuebles.
3Pillado in fraganti
Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después
Un joven de 20 años ha sido puesto a disposición judicial en Burgos por robar un vehículo. Este apareció horas después y con numerosos daños a menos de tres kilómetros de donde había sido sustraído. Se le acusa de un delito de robo y uso de vehículo.
4Queja vecinal
Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos
Hace apenas unos días comenzaban en el centro de Burgos los trabajos previos al montaje de las luces de Navidad. Un montaje que ha arrancado con polémica. Y es que, vecinos de la calle La Paloma denunciaban el pasado fin de semana que los operarios de la empresa encargada del montaje de las luces estaba practicando agujeros con taladros en las fachadas de la calle para colgar los cables sin permiso de los propios vecinos.
5Conflicto
El Ayuntamiento de Burgos abona a Saltando Charcos parte de la deuda que obligó a la asociación a cerrar
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha procedido a abonar «cinco mensualidades» del total que adeudaba a la Asociación Saltando Charcos. Serán 5.255 euros por cada uno de los cinco meses agrupados en dos facturas.
6Pequeño comercio
La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos
Unos comercios abren y otros cierran, como si fuera el ciclo de la vida. En esta ocasión, es una tienda de ropa del centro de Burgos la que cesa su actividad: Vísteme.
7Cultura
El Ayuntamiento de Aranda amplía su oferta de visitas a bodegas subterráneas
Era una de las asignaturas pendientes, mostrar el patrimonio más singular de Aranda de Duero a los visitantes. A partir de ahora, algunas de las bodegas subterráneas más significativas de la ciudad se abrirán al público, después del acuerdo alcanzado entre la concejalía de Turismo y tres peñas de ciudad.
8Patrimonio
El paraje de Burgos donde buscan restos de una antigua ciudad celtíbera que precedió a Clunia
El pasado de la provincia de Burgos se esconde bajo nuestros pies. En Atapuerca, por ejemplo, el de la raza humana. En Salas de los Infantes, el de animales tan lejanos en el tiempo como los dinosaurios, y, en otros parajes como Clunia o Klounioq, ciudades romanas o celtíberas. En esta última, las investigaciones se realizan con georradar y descubren poco a poco su pasado.
9Obras
Exigen a la Junta una intervención «urgente» en la estación de autobuses de Aranda
El Ayuntamiento de Aranda ha exigido a la Junta de Castilla y León una intervención «urgente» en la estación de autobuses de la ciudad, para garantizar unas instalaciones «dignas y funcionales». Por su parte, el Consistorio de la capital ribereña se ha mostrado abierto a colaborar con la Administración Regional en la búsqueda de soluciones para los locales comerciales sin uso que alberga la estación.
10Energía
La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada
La red de distribución de energía eléctrica de la provincia de Burgos se encuentra ahora mismo totalmente colapsada.
Así lo advierten las propias compañías eléctricas, que días atrás publicaron los mapas de capacidad de la red de distribución de todo el territorio nacional, una información solicitada previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que muestra que la red está cerca del límite en el conjunto de España, con territorios como Burgos totalmente colapsados.
