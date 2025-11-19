Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 19 de noviembre La simpática aparición en el río Vena, la mujer herida tras empotrarse contra el muro de la Facultad de Económicas y las protestas de tres instituos de la provincia a Educación, entre lo más leído de la jornada

1 Simpático avistamiento Una simpática aparición en el río Vena sorprende a los vecinos en pleno centro de Burgos

La mañana de este martes 18 de noviembre ha dejado una inesperada estampa en pleno corazón de Burgos. Algunos viandantes que pasaban por la avenida Reyes Católicos, cerca de plaza España, han sido testigos de la presencia de una nutria nadando con soltura por el río Vena, en un tramo habitual para patos.

2 Sucesos Herida tras chocar contra un muro de la Facultad de Económicas en Burgos

Una mujer de 63 años ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado a las 08:16 horas de este miércoles, 19 de noviembre en Burgos. El siniestro se produjo cuando el turismo que conducía se salió de la vía y chocó contra un muro en el acceso al aparcamiento de la Facultad de Económicas.

3 Reivindicación Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación

Sindicatos y profesionales de educación de la provincia de Burgos denuncian la no cobertura de plazas de auxiliares administrativos en Educación, «algo que sigue persistiendo desde principios de año», según asegura Elena Pascual, presidenta del Comité Personal Laboral de Educación en Burgos. «Esta situación es ya insostenible, con una gran cantidad de centros educativos sin personal administrativo o con un tercio de la plantilla, al igual que ocurre en la Dirección Provincial de Educación en Burgos».

4 Oferta rural Las condiciones para alquilar el bar de las piscinas de un pueblo de Burgos con 1.800 habitantes

El verano queda lejos, pero algunos pueblos de la provincia de Burgos ya están preparándose para la próxima temporada estival. Es el caso del Ayuntamiento de Arcos de la Llana, que ya busca a una persona o una empresa que se encargue de la gestión del bar situado en sus piscinas descubiertas.

5 Tres kilómetros por siete millones licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos

Un tramo de la variante N-234 a su paso por Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos, será sometido a obras de mejora con una inversión de 6,8 millones de euros. El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha el proceso para contratar las obras necesarias para arreglar completamente el pavimento de un tramo de esta carretera. También se instalará un sistema de drenaje subterráneo y se mejorará el drenaje de la superficie.

6 El tiempo El aviso de Aemet por nevadas que se extiende a toda la provincia de Burgos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nieve durante dos días, de momento, en la provincia de Burgos. Para el jueves 20 de noviembre son dos comarcas las que están en aviso amarillo. El viernes 21 de noviembre el aviso se extiende a toda la provincia burgalesa.

7 Callejeando por Burgos La calle más irreverente de Burgos que honra a los muertos

El nombre de esta calle roza la irreverencia, como queriendo hacer mofa de un cargo público únicamente asignado al varón. Un oficio que es vocación y que sólo está reservado al género masculino. Por eso puede parecer irreverente, pero no lo es. Hablamos de la calle de la Obispa. Es una calle por la que, si nadie lo remedia, un día a todos nos pasearán por ella; y lo peor de todo contra nuestra voluntad. Es una calle por la que se accede a los tanatorios y al cementerio de San José.

8 «El 3I/ATLAS no tiene nada de raro» Beatriz Varona, astrónoma de Burgos, sobre el cometa interestelar que asombra al mundo

El cielo estrellado cada vez presenta nuevas incógnitas que astrónomos como la burgalesa Beatriz Varona estudian e investigan. Uno de los cuerpos celestes que más ha resonado en la discusión científica en los últimos meses es el 3I/ATLAS, un cometa que algunos han señalado como nave espacial. Algo que, según la científica, es algo bastante distante a la realidad.

9 Sucesos Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo

Un varón de 37 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras ser intervenidos 184 gramos de marihuana que transportaba ocultos en un tarro de cristal de grandes dimensiones dentro de su vehículo.

10 Drogas Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un joven por un presunto delito contra la salud pública.

La intervención tuvo lugar sobre las 18 horas en una calle céntrica de la capital, cuando el sospechoso, conocido por antecedentes similares, intentó alejarse al percatarse de la presencia policial.

