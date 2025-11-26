Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 26 de noviembre La emblemática tienda del centro que ha cerrado sus puertas, el trágico accidente en el que ha muerto un vecino de la provincia y la nueva ubicación de la pista de hielo de Navidad, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

1 «Nunca pensé que duraría tanto» La emblemática tienda del centro de Burgos que cierra sus puertas

Después de estar vistiendo y adornando las cosas de muchos burgaleses y personas, el Carrusel Lourdes L. Ortiz bajará definitivamente la persiana el próximo día 30 de noviembre. Después de casi 34 años de trabajo, su propietaria, Lourdes, decide echar el cierre para encarar una nueva etapa de su vida enfocada en su familia.

2 Trágico suceso Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja

Un hombre de 59 años de edad, natural de Logroño pero vecino de una localidad de la provincia de Burgos, ha fallecido a primera hora de la mañana de hoy en un grave accidente acontecido en el kilómetro 465 de la N-232, en el término municipal de Foncea (La Rioja), muy cerca del límite provincial con Burgos.

3 Fiestas La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad

La Navidad pasada se encontraba en el paseo Sierra de Atapuerca, en su zona más cercana a la fuente ornamental y al Fórum Evolución. Este año, aunque se encuentra en el mismo entorno, la pista de patinaje sobre hielo de Burgos ha pasado a ubicarse en el aparcamiento de la plaza Santa Teresa, más alejado del centro, aunque con una buena y amplia zona de esparcimiento.

4 Provincia Planean construir una planta de biogás junto a un pueblo de Burgos

El proyecto para construir otra planta de biogás en la Ribera del Duero, al sur de la provincia de Burgos, va tomando forma. Este ha recibido, por parte de la Junta de Castilla y León, el sello de «favorable» en su declaración de impacto ambiental. Se instalaría a 1,37 kilómetros del núcleo urbano de Fuentelcésped.

5 Polémica en la Catedral Las puertas de Antonio López se verán gratis unos días en Burgos para que el pueblo las valore

El encargo del Cabildo de la Catedral de Burgos para la celebración del VIII Centenario, las nuevas puertas de Antonio López, llegó a Burgos la semana pasada y, a partir del día 29 de noviembre, todos los burgaleses lo podrán contemplar para que el pueblo evalúe lo que los promotores han descrito como un proyecto «largo, complejo y de enorme valor artístico».

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Detenido en Burgos por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre acusado de promover el empadronamiento ilegal de hasta 38 extranjeros en situación irregular a través de la firma de contratos de alquiler falsos sobre dos viviendas que no eran de su propiedad. Además, otros dos individuos han sido investigados por su participación en los hechos.

7 Avispas La avispa asiática ya merodea por el centro de la ciudad de Burgos

Algunos vecinos de Burgos han confirmado en los últimos días la presencia de la avispa asiática (vespa velutina) en pleno centro de la ciudad. El testimonio de un ciudadano, acompañado de un vídeo, confirmaba hace unos días que la especie ya merodeaba por los alrededores de la Catedral y también en el barrio San Pedro.

Newsletter

8 Medio rural El pueblo de Burgos que acogerá la final del campeonato nacional de caza menor con perro

La caza es, para algunos sectores de la población, una actividad que se debería prohibir. Mientras, en el otro extremo están los amantes de esta modalidad, en torno a la que se convocan campeonatos. La final de uno de ellos se celebrará en un pueblo de Burgos.

9 Sucesos Un herido al salirse de la carretera por el hielo en un pueblo de Burgos

La mañana del miércoles 26 de noviembre deja, en un pueblo de Burgos, a una persona herida debido a un accidente de tráfico donde el hielo ha sido la causa. El suceso ha ocurrido a la entrada de Villaescusa de Roa, en la comarca burgalesa de La Ribera.

10 Gastronomía El restaurante de la provincia de Burgos que ha quedado segundo en la final regional de hamburguesas

El restaurante Acero, ubicado en la calle Ciudad de Haro, número 2, se ha convertido en el gran protagonista burgalés de la Golden Ibérica Burger 2025 tras alzarse con el subcampeonato de Castilla y León en la final autonómica celebrada este martes, 25 de noviembre, en Madrid.

El local mirandés conquistó al jurado con su propuesta, la Black Burger, una creación que el propio establecimiento define como «un verdadero espectáculo de hamburguesa que conquista a quienes la prueban».

Temas

Las noticias imprescindibles del día